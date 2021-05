Drumul lui Dominic Fritz spre şefia USR PLUS Timiş, netezit de actualul preşedinte al filialei

Într-o scrisoare transmisă membrilor USR şi publicată de opiniatimisoarei.ro, Moş anunţă că nu va candida pentru alegerile interne şi îl va susţine pe Fritz. „Astăzi sunt sigur că omul care poate să ducă mai departe misiunea USR Timiş, în următorii ani, şi care poate să continue creşterea filialei judeţene este Dominic Fritz.

Cred că, cu el preşedinte, vom putea să ajunge să avem filiale în toate cele 99 de UAT-uri din judeţ şi candidaţi foarte puternici pentru următoarele alegeri. Totodată sunt sigur că rezultatele din executivul PMT o să inspire şi o să încurajeze toţi aleşii locali din judeţ în anii ce vin”, a transmis Moş, care a ajuns, după alegerile locale din 27 septembrie 2020, vicepreşedinte al CJ Timiş.

Moş le-a mai transmis că prioritatea sa „zero” este Consiliul Judeţean Timiş, dar munca pe care o va face în partid „o să fie cel puţin la fel de bună ca până acum”. „Nu mă voi culca pe o ureche”, a transmis Moş.

Potrivit expressdebanat.ro,. co-preşedintele USR PLUS Raul Olajos, fost preşedinte al PLUS Timiş, este hotărât, la rândul lui, să candideze pentru şefia noului USR PLUS.

„De mai mult timp eu am declarat că voi încerca să reprezint în continuare membri care m-au creditat cu încredere pentru poziţia de co-preşedinte USR-PLUS şi la momentul acesta îmi menţin punctul acesta de vedere. În principiu, până la sfârşitul lunii iunie – începutul lunii iulie, convenţia judeţeană trebuie să se închidă conform protocolului de fuziune înregistrat în instanţă.”, a declarat şi Raul Olajos pentru sursa citată.

Noul preşedinte al USR PLUS Timiş ar trebui să fie stabilit până în 4 iulie. Primarul Dominic Fritz a transmis că nu a luat încă o decizie în privinţa candidaturii.

