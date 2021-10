Dosarul „posturi călduţe” pentru menţinerea Guvernului Cîţu. Directorul STP Timişoara a demisionat

Dosarul penal în acest caz a fost deschis după denunţul deputatului AUR, Ciprian Titi Stoica, care i-a înregistrat pe Bitea şi Şandru în timp ce îi promiteau numirea unor apropiaţi în posturi de conducere a unor instituţii publice în schimbul absenţei de la votul moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Cîţu.

Directorul general al STPT, Nicolae Bitea, a anunţat luni dimineaţa, la patru zile după ce DNA anunţat că are calitatea de suspect, că demisionează din funcţie.

„Am preluat Societatea de Transport Public Timişoara în calitate de director general începând cu data de 27 iulie 2018, dată la care erau restanţe salariale către angajaţi de mai bine de două luni. De asemenea, condiţiile de muncă ale angajaţilor din cadrul STPT erau sub orice nivel de acceptare. În aceste condiţii, pe parcursul celor mai bine de trei ani în care am activat ca director general al instituţiei m-am preocupat de achitarea salariilor la timp, mărirea acestora şi de crearea condiţiilor de muncă cel puţin decente în toate sectoarele, dar în special la nivelul personalului muncitor, unde am găsit condiţii aproape inumane de muncă. În ceea ce priveşte activitatea transportului public local, la data începerii mandatului meu erau scoase în circulaţie 115 de mijloace de transport în fiecare zi”, a transmis Bitea.

Fostul director general al STPT că situaţia financiară a STPT este „rezonabilă”, cu excepţia ratei care trebuie achitată către ANAF.

„Ţin să atenţionez, aşa cum am făcut-o de nenumărate ori în ultimul an prin zeci de adrese către Primăria Municipiului Timişoara, că neplata ratei de eşalonare, a obligaţiilor la salarii şi a TVA-ului duce la pierderea menţinerii eşalonării şi automat de executare silită de către ANAF a garanţiilor depuse de către STPT. Este vorba despre garanţiile ce presupun întreg patrimoniul societăţii – tramvaie, troleibuze, hale de reparaţii, clădiri, parc propriu, baza sportivă în valoare de 87.000.000 de lei.

Până la sfârşitul anului 2021 trebuie achitate următoarele sume de bani către ANAF: 2.600.000 lei – luna octombrie; 11.000.000 lei – luna noiembrie; 4.500.000 luna decembrie”, a mai transmis Bitea.

