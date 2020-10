Dominic Fritz, ultimatum pentru liberalul Alin Nica, şeful CJT: Aveţi termen până luni seară să luaţi o decizie

După o săptămână de negocieri între USL-Plus, care dă primarul Timişoara, pe Dominic Fritz, şi PNL Timiş, care a numit noul preşedinte al Consiliului Judeţean, în persioana preşedintelui filialei, Alin Nica, în care părţile păreau să se înţeleagă pentru Parteneriatului pentru Timişoara şi Timiş, totul a fost blocat, joi. Despre cele întâmplate, a relatat Dominic Fritz, pe pagina sa de Facebook.

“Sunt dezamăgit de atitudinea de astăzi a PNL care a decis, în câteva minute, după o săptămână de negocieri productive, să blocheze încheierea Parteneriatului pentru Timişoara şi Timiş, asupra căruia convenisem deja aseară. Sunt surprins de răzgândirea lui Alin Nica, cu care aveam impresia că pot avea o relaţie constructivă.

Voinţa cetăţenilor, exprimată clar prin vot, este ca Alianţa USR PLUS şi PNL să construiască majorităţi stabile pentru Timiş şi Timişoara. Împreună avem peste ⅔ atât în CL cât şi în CJ. Am câştigat Timişoara şi am obţinut peste 22% pe judeţ. Obiectivul meu este să respect voinţa alegătorilor care şi-au dorit ca Alianţa USRPLUS şi PNL să împartă puterea pe care ne-au dat-o prin vot.

Azi Timişoara şi Timişul se apropie de pragul critic de infectare cu noul coronavirus, este cea mai neagră zi de când a început pandemia. Criza sanitară nu aşteaptă până la alegerile parlamentare, atunci când PNL ar dori să încheiem protocolul de colaborare. Noi ne dorim o cooperare între Primărie şi Consiliul Judeţean pentru că am văzut ce se întâmplă la nivel central unde măsurile guvernului PNL au fost sabotate de o majoritate PSD în Parlament.

Nu ne dorim să ajungem în aceeaşi situaţie şi de aceea susţin că oamenii au nevoie de majorităţi stabile între Alianţa USRPLUS şi PNL. Împreună cu PNL vrem să controlăm epidemia de COVID 19 în judeţ şi în Timişoara. Nu vrem ca în Timiş şi în Timişoara să aducem incertitudinea politică de la Bucureşti.

Domnul Alin Nica trebuie să decidă ce fel de politică vrea să facă, politica de scandal între Guvern şi Parlament sau o politică pentru binele timişenilor şi timişorenilor.

Dl Nica, aveţi termen până luni seară să luaţi o decizie. Sfatul meu este să cântăriţi atent situaţia epidemiei de COVID-19 şi voturile cetăţenilor şi să hotărâţi în funcţie de interesele timişorenilor şi timişenilor, nu de îndemnurile la război de la Bucureşti”, a scris Dominic Fritz, pe Facebook.