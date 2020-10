Dominic Fritz a intrat în izolare: „Luni m-am întâlnit cu o persoană care a aflat aseară că are COVID-19”

„Luni m-am întâlnit cu o persoană care a aflat aseară că are Covid-19. Am purtat mască, am păstrat distanţa, sunt bine. Dar, ca o măsură de precauţie şi pentru a elimina orice risc, am decis să mă auto-izolez. Am făcut un test azi dimineaţă şi voi rămâne acasă, în aşteptarea rezultatului. Voi repeta testul pentru mai multă siguranţă, la sfârşitul acestei săptămâni. În timpul ăsta voi continua să lucrez cu echipa mea la pregătirea preluării mandatului şi voi ţine întâlniri oficiale online. Vă ţin la curent!”, a anunţat Dominic Frtiz, pe pagina sa de Facebook.

Marţi, Dominic Fritz s-a întâlnit cu prefectul de Timiş, Liliana Oneţ şi cu medicii de la Spitalul de Boli Infecţioase Victor Babeş din Timişoara, inclusive cu doctorul Virgil Musta.



„Am dorit să mă informez despre situaţia pandemiei, despre cum stăm cu COVID-19 în Timişoara. Vreau să spun un mare mulţumesc, pentru că munca ce se face, atât la DSP, cât şi la spital, este una uriaşă. Din păcate, este o muncă ce nu se mai termină, medicii lucrează fără pauză de nouă luni, e absolut admirabil. Din păcate, am ajuns din nou în situaţia în care cazurile au atins un prag care a dus într-o situaţie în care nu mai sunt paturi libere, mai ales la terapie intensivă. Asta înseamnă că fiecare timişorean trebuie să contribuie, să limităm cazurile de COVID în oraş. Ţine doar de noi să respectăm regulile, să purtăm mască în spaţii închise, să evităm aglomeraţiile, să să ne spălăm pe mâini, să urmărim toate aceste sfaturi pe care doctor Musta ni le dă de atâtea luni. Eu am o mare speranţă că reuşim datorită comportamentului populaţiei să limităm aceste cazuri. Altfel o să fie o situaţie grea în spitale şi trebuie să facem tot posibilul să evităm asta”, a spus Dominic Fritz, la finalul vizitei.