Dominic Fritz şi Alin Nica au făcut rost de bani de la Guvern, ca timişorenii să nu rămână fără apă caldă şi căldură

Dominic Fritz, primarul Timişoarei, a făcut rost de bani de la Guvernul României, pentru ca societatea COLTERM să poată asigura apă caldă şi căldură în oraş.

„Mă bucur că memoriile trimise la Guvern şi discuţiile mele cu ministrul de finanţe, Florin Cîţu, au avut rezultate. Vom primi 9 milioane de lei din fondul de rezervă pentru COLTERM. Mulţumesc Guvernului şi tuturor celor care ne-au susţinut în demersurile noastre în ultimele săptămâni, de la Prefectură, la Consiliul Judeţean şi Secretarul de Stat din Ministerul Dezvoltării, Cătălin Iapă.

Banii vor ajuta COLTERM să cumpere materie primă ca să putem asigura apă caldă şi căldură pentru timişoreni în următoarele săptămâni.

Dar asta nu înseamnă că ne culcăm pe o ureche. COLTERM are nevoie de restructurare financiară, de redresare şi de eficientizare şi procesul acesta a început deja.

Deşi administraţia mea nu a creat situaţia critică în care a ajuns compania, avem răspunderea să ne asigurăm că timişorenii nu vor suporta, ei, consecinţele. Şi avem obligaţia să vorbim deschis despre acest elefant din cameră şi să lucrăm la un plan pe termen lung care să transforme COLTERM într-o companie sănătoasă.

Ne vom asigura că această situaţie nu se va mai repeta”, a transmis Dominic Fritz.

Anunţul privind alocarea bugetară a fost făcut şi de preşedintele CJ Timiş, Alin Nica, pe Facebook.

„Guvernul României a aprobat un ajutor de 9 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară a Guvernului pentru termoficarea din municipiul Timişoara. Am purtat mai multe discuţii cu reprezentanţii Ministerului Dezvoltării şi am reuşit să conving autorităţile centrale că societatea de termoficare şi Primăria Timişoara sunt într-o situaţie limită în care au nevoie de ajutor. Sper că Primăria Timişoara are soluţii pentru viitor şi va lua măsurile care se impun pentru evitarea unei situaţii care să pună din nou sub semnul întrebării încălzirea populaţiei”, a scris Alin Nica.

La începutul săptămânii, a fost semnat un nou contract cu E.ON pentru asigurarea de gaz metan pentru producerea de energie termică până la sfârşitul anului, cu posibilitate de prelungire până la mijlocul lunii ianuarie, dacă este achitată o rată.

Datoriile istorice ale COLTERM se ridică la 320 de miliioane de lei, dintre care 80 de milioane doar către E-ON. În 2020, Pimăria Timişoara a direcţionat către socitatea de furnizare a agentului termic aproape 100 de milioane de lei, ca subvenţii.