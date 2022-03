Diskoteka Festival revine la Timişoara. Mari vedete ale anilor '80-'90 vor concerta la Muzeul Satului Bănăţean VIDEO

Prima ediţie Diskoteka Festival, din 2019, care a avut loc pe stadionul Dan Păltinişanu, din Timişoara, a fost un real succes. Zeci de mii de persoane au participat la un eveniment grandios, la care au concertat vedete ale anilor '80-'90. Ediţia a doua a festivalui Diskoteka de la Timişoara urma să aibă loc în luna septembrie 2020, însă a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus.

La acea oră erau confirmate nume precum DJ Bobo, Technotronic, Londonbeat, Snap, No Mercy, Savage, Mauro, Ice MC, Capella, Las Ketchup, System in Blue, Gina T, Double You, Rozalla, Urban Cookie Collective, Black Box, dar lista era încă deschisă şi pentru alte vedete.

În 2021, nici nu s-a mai programat festivalul, însă organizatorii au promis că vor reveni la Timişoara atunci când acest lucru se va putea.





Diskoteka Festival revine însă în 2022. Mai exact, festivalul se va desfăşura în perioada 27-29 mai. Acum însă cel mai mare stadion din Timişoara nu mai poate fi folosit din motive de siguranţă, astfel că evenimentul din acest an va avea loc la Muzeul Satului Bănăţean (Pădurea Verde).

Stadionul Dan Păltinişanu nu mai poate fi utilizat pentru evenimente



„Manifestarea ce a reuşit să pună Timişoara pe harta marilor festivaluri muzicale europene, DISKOteka Festival întregeşte la această nouă ediţie concertele, party-urile şi expoziţiile retro într-o zonă verde, aerisită, unde fiecare început de vară este o perioadă extrem de generoasă. Ca şi precedenta ediţie, Diskoteka Festival va musti de prezenţa unor mari vedete, figuri reprezentative ale celei mai frumoase perioade din muzica de discotecă, anii ‘80 şi ’90. Invitaţi de legendă, trei zile de distracţie, trei scene, mii de waţi& lumini şi ecrane multimedia, parc de distracţii pentru copii, festival vendori& foodtruck-uri, sunt elemente prin care Diskoteka Festival se întoarce cu o nouă ediţie de ecou”, au anunţat organizatorii Diskoteka Festival.





Zeci de mii de persoane la prima ediie Diskoteka Festival



Peste câteva zile se vor anunţa numele artiştilor care vor urca pe scena din Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara.



În 2019, la Timişoara au concertat nume precum Thomas Anders (Modern Talking), Ace of Bace, CC Catch, Alphaville, Sandra, Nana, Haddaway, Sabrina, Mr President, Captain Jack, Dr Alban, Boney M, Ricchi e Poveri, East 17, Admiral C4C, Alexia, Snap, C-Block, La Bouche sau Baccara.





