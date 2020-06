Diskoteka Festival 2020 a fost anulat. Menţinerea restricţiilor pentru încă o perioadă au determinat organizatorii să ia această decizie

Diskoteka Festival de la Timişoara ar fi trebuit să se desfăşoare pe stadionul “Dan Păltinişanu”, iniţial în perioada 1-3 mai. Din cauza pandemiei de coronavirus, organizatorii au decis reprogramarea pentru luna septembrie.

„Cu aproximativ două luni înainte de momentul în care Diskoteka Festival ar fi trebuit să se desfăşoare, nu există niciun scenariu realist în care să întrezărim condiţiile normale organizării unui festival de dimensiunea Diskoteka. Numărul tot mai mare de cazuri de infectări cu COVID, interzicerea organizării festivalurilor, anunţurile autoritătilor despre menţinerea restricţiilor pentru încă o perioadă ne-au determinat să luăm decizia amânarii pentru anul 2021 a Diskoteka Festival. De la echipe de producţie, tehnicieni, artişti, arhitecţi, echipă de comunicare şi voluntari, mii de oameni vor simţi efectele acestei decizii. Prioritatea noastră a fost şi va fi mereu sănătatea şi siguranţa!”, anunţă organizatorii evenimentului.



La Diskoteka Festival 2020 au confirmat participarea nume precum DJ Bobo, Technotronic, Londonbeat, Snap, No Mercy, Savage, Mauro, Ice MC, Capella, Las Ketchup, System in Blue, Gina T, Double You, Rozalla, Urban Cookie Collective, Black Box, dar lista era încă deschisă şi pentru alte vedete.



Până în prezent, au fost vândute în jur de 20.000 abonamente. Organizatorii au transmis că oamenii le pot ultiliza la următoarele trei ediţii ale festivalului: 2021, 2022, 2023.