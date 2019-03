FOTO Dezastru în bucătăriile unor restaurante din centrul Timişoarei. Unele produse erau expirate de un an de zile

Şapte agenţi economici din centrul Timişoarei au fost sancţionaţi de Protectia Consumatorilor Regiunea Vest Timis. Pe lângă amenzi, inspectorii PC au luat măsura închiderii unor restaurante, pe motiv că puneau în pericol sănătatea şi integritatea consumatorilor.

„Vorbim de locaţii care se află în punctul zero al oraşului. Au fost descoperite nereguli grave, produse alimentare, materie primă, produse din carne, ouă sau alte ingrediente care erau expirate. Unele dintre ele de peste un an de zile. Avem un caz în care am găsit într-o singură bucătărie peste o sută de kilograme de produse neconforme. Au mai fost şi cazuri de depozitare incorectă. De exemplu, peşte crud care stătea de trei ore la o temperatură de peste 25 de grade Celsius. Sau ouăle erau introduse în blocul alimentar fără a fi dezinfectate”, a declarat declarat Sorin Susanu, noul comisar şef al Protecţiei Consumatorilor Regiunea Vest Timiş.

Pe lângă acestea produse expirate sau depozitate incorect, comisarii PC au descoperit numeroase probleme legate de etichetarea produselor şi informarea clienţilor.

„Pare a fi necunoscută procedura legală care prevede etichetare, informare, depozitare şi fluxul de producţie. Nu am găsit probe alimentare, au fost numeroase produse fără elemente de identificare. Probabil că sunt produse preparate şi probabil servite, iar ulterior congelate pentru a fi servite din nou unor clienţi. Am găsit probleme ce ţin de siguranţa efectivă a lucrărilor. Tencuiala cădea, nu exista gresie, fainaţă, firele de curent atâranau deasupra angajaţilor. Sau se fuma în blocul de lucru”, a mai spus Sorin Susanu.

