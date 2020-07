Detalii inedite despre relaţia candidatului USR la primăria Timişoara cu fostul preşedinte al Germaniei

Între 2013 şi 2015, Dominic Fritz a fost consilier personal al fostului preşedinte german Horst Köhler, iar din 2016 a lucrat ca funcţionar la Administraţia Prezidenţială a Germaniei, fiind şef de cabinet al preşedintelui Köhler.

În 2010, a asistat la negocieri de pace între mai multe ţări africane şi a coordonat munca unei comisii strategice ale Băncii Africane de Dezvoltare condusă de fostul Secretar General al ONU, Kofi Annan şi fostul director executiv FMI/fostul preşedinte german Horst Köhler.

Dominic Fritz a oferit amănunte interesante despre relaţia sa cu fostul preşedinte al Germaniei, Horst Köhler.

“Când fostul preşedinte al Germaniei, Horst Köhler, m-a întrebat în 2013 dacă vreau să fiu consilierul lui, am tras cu discreţie aer în piept. Köhler a fost şi este iubit de oameni pentru căldura lui umană şi autenticitatea lui, dar avea şi reputaţia unui şef extrem de riguros şi pretenţios faţă de echipa sa.



Şi ieri am fost întrebat, ca de altfel aproape zilnic: cum m-am adaptat eu, venit dintr-o cultură a rigorii, cu viaţa în România. Şi răspunsul meu este că depinde ce înţelegem prin rigoare, căreia i-am desluşit cel mai bine sensul alături de Horst Köhler.

Atunci când mi-a făcut propunerea îşi găsea un rol nou, de “elder statesman” şi diplomat internaţional de top. Nu aveam nici 30 de ani, iar el era un fost preşedinte popular al Germaniei, cunoscut ca un economist strălucit, negociatorul principal al Germaniei pentru moneda Euro, cel care a insuflat un aer proaspăt ca director FMI la Washington.

După ce primul şoc a trecut, i-am spus că accept cu toată inima, doar că am o asociaţie în România şi că va trebui să pot continua să fac naveta la Timişoara când e nevoie, deci nu voi fi disponibil chiar în toate weekend-urile sau pentru toate deplasările. S-a uitat la mine, amuzat parcă de tupeul meu, şi a spus cu un zâmbet: <Mama mea s-a născut la Braşov, deci dacă faceţi un bine pentru România, sunt de acord!>.





Aşa a început colaborarea noastră intensă de 7 ani, din 2016 ca şef de cancelarie, care m-a dus în zeci de ţări, m-a făcut să cunosc unii dintre cei mai importanţi oameni din lume şi m-a învăţat enorm de multe despre strategie, diplomaţie, administraţie şi politică. Dar şi despre perseverenţă, rigoare şi umanitate.

Am participat la elaborarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Naţiunilor Unite, unde Horst Köhler a reprezentat Germania într-un grup de personalităţi globale precum prim-ministrul Angliei, David Cameron, Regina Iordaniei sau soţia lui Nelson Mandela, Graça Machel.

Am avut onoarea să lucrez cu Köhler şi Kofi Annan, fostul Secretar General al ONU şi laureat al premiului Nobel pentru Pace, când cei doi au fost co-preşedinţii unei comisii strategice pentru Banca Africană de Dezvoltare. Annan a fost unul dintre cei mai mari diplomaţi din istorie şi, chit că a început să mă tachineze când am început să-mi las barbă (<Are you trying to be cool, Dominic?>), de la el am învăţat puterea tăcerii în negocieri. (Înmormântarea lui în Ghana, la care am participat în 2018, a fost o manifestare copleşitoare a cooperării globale cum din păcate prea rar mai există).

Köhler are o sete interminabilă pentru detalii. Odată am rescris cu echipa mea un raport de zeci de pagini peste noapte iar el l-a citit, m-a felicitat, dar totuşi de ce pe pagina 23 la nota de subsol nr. 4 lipseşte un zero, la unul din numere? Am ajuns să înţeleg nivelul ăsta de atenţie la detaliu ca o formă de apreciere pentru munca mea: el avea pretenţia şi încrederea ca eu să lucrez cu profunzime şi exactitate, aşa că nici el nu-şi permitea să citească doar superficial produsul muncii noastre.

Am înţeles că detaliile nu sunt un scop în sine, ci doar garanţia că viziunea mare este construită pe ceva consistent, nu pe nisip. Dar viziunea, direcţia mare contează, şi Köhler putea fi enervant de exigent cu insistenţa lui să trecem peste mizele politice mici pentru a vedea obiectivele măreţe şi pe termen lung ale umanităţii. Probabil pentru că el, copil de ţărani basarabeni refugiaţi care a ajuns preşedintele Germaniei, nu a acceptat niciodată <nu se poate> sau <merge şi aşa>.

Cea mai dură misiune a venit când Horst Köhler a acceptat, în 2017, rugămintea actualului Secretar General al ONU să medieze unul dintre cele mai vechi conflicte nesoluţionate din lume, cel din Sahara Occidentală. Am pornit fără multe speranţe dar, după un an de diplomaţie dificilă, Köhler, al naibii de perseverent, a reuşit să aducă adversarii la aceeaşi masă pentru prima oară în 6 ani. Nu ştiu câte nopţi nedormite am avut din cauza divergenţelor înverşunate, câte discuţii am purtat cu el despre cum să mergem înainte. Dar am învăţat că mereu există un pas de făcut, cât de mic ar fi, dacă nu renunţi şi ai curajul să gândeşti în afara tiparelor. Şi dacă poţi accepta că toţi suntem oameni.

Horst Köhler mi-a rămas cel mai important mentor, nu mă mai sperie rigurozitatea lui, pentru că am înţeles că e o formă de respect pentru potenţialul despre care ştie că există în fiecare om şi în fiecare instituţie. Nu putem să ne permitem să risipim nimic, nici bani, nici bunătatea noastră umană. Lumea e plină de oportunităţi şi e nevoie să dăm totul, mereu, ca să le şi realizăm.

Uneori vorbim la telefon şi mă întreabă cum merge campania din Timişoara. <Ne facem bine în România>, îi spun şi parcă-l aud cum zâmbeşte”, a scris Dominic, pe pagina sa de Facebook.



Citiţi şi:



INTERVIU Povestea lui Dominic Fritz, candidatul neamţ al USR-PLUS, care vrea să fie primar al Timişoarei. „ Robu e un primar cu 28% fapte şi 72% vorbe”



Germanul Dominic Samuel Fritz intră în luptă pentru Primăria Timişoara. A câştigat bătălia internă din USR şi e pregătit să-l înfrunte pe Nicolae Robu

VIDEO FOTO Un neamţ ar putea deveni primarul Timişoarei. „Este singurul oraş din lume unde simt că nu sunt trecător“