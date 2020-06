Derapaj grav al unui primar PSD la adresa unui adversar politic: „Încearcă să pună laba oltenească pe un oraş bănăţean“

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, unde a început să fie activ curând, primarul Lugojului Francisc Boldea (PSD) spune despre contracandidatul său, liberalul Claudiu Buciu, că, în timp ce se află în izolator, „urinează pe gură împotriva administraţiei locale”. „După o perioadă de 3 luni de zile în care nu a văzut Lugojul, a stat ascuns în Germania, acum se află în izolare la domiciliu de 10 zile. Contrar tuturor legilor şi în această perioadă jigneşte permanent administraţia locală, fără să fie prezent în Municipiul Lugoj. Fie direct fie indirect prin slugile sale olteneşti, I. Moldovan şi C. Ghinea (n.r. jurnalişti la ziarul local Redeşteptarea). Dacă adaug la aceasta şi faptul că Buciu Claudiu este oltean după mamă, după nevastă, după socri, constatăm că la Lugoj încearcă să se pună laba pe oraş şi să transforme Lugojul nostru drag într-un târguşor oltenesc cu rogojini şi paie, iar pe străzi să cânte ”ila-ila”, nu doina bănăţeană”, scrie primarul Lugojului pe pagina sa de Facebook.

Boldea îi acuză pe Buciu şi pe cei doi jurnalişti că „au acaparat ziarul de suflet al profesorului bănăţean J.C. Drăgan şi astăzi ziarul a devenit o trompetă care cântă doine olteneşti contra lugojenilor”. „De doi ani de zile, primarul Lugojului nu are dreptul să îşi spună un punct de vedere sau un drept la replică în această relicvă a unui ziar de prestigiu. Numai un prost nu observă modificările făcute în anii aceştia şi jigneşte orice iniţiativă”, mai scrie Boldea, care după ce face o listă a clădirilor despre care spune că le-a readus în patrimoniul oraşului, lansează un nou atac la adresa contracandidatului său şi a celor doi jurnalişti.

„Numai un prost nu îşi dă seama că ceva îi uneşte pe cei trei. Nici Buciu, nici Moldovan, nici C. Ghinea nu au muncit niciodată, doar i-au reclamat şi au scris despre alţii. Nu au făcut ceva în viaţa lor. Toţi trăiesc prin minciuni debitate în ziar. Nu au construit nimic, nu au condus nimic şi pe nimeni şi astăzi vor să pună laba şi amprenta oltenească pe un oraş bănăţean. Toţi suntem prieteni cu oltenii şi cu străinii, trăim în condiţii excelente. Îi primim ca oaspeţi şi îi primim la piaţă, dar este timpul ca cei trei care urinează pe gură prin jigniri la adresa unei administraţii aleasă democratic să se oprească. Domnule Buciu, stau în casa părintească, nu am nici palat, cum minţiţi dumneavoastră şi nu am nici hotel şi aşa cum am făcut din C.N. Coriolan Brediceanu o şcoală modernă, ştiu sigur că tot ce fac pentru lugojeni este numai din suflet. Nu mă mai jigniţi. Ajunge că faceţi zilnic acest lucru de 10 ani”, scrie Francisc Boldea, pe Facebook.





Derapajul lui Boldea la adresa contracandidatului său şi a celor doi jurnalişti locali vine la o zi după ce directorul Societăţii de Pieţe din Timişoara, Ionuţ Nasleu, l-a insultat pe jurnalistul Dragoş Boţa, care l-a contactat pentru un punct de vedere cu privire la o fotografie în care apare Nasleu. „Fii corect şi scrie asta. Boţa, Boţa, dute-n p..a mea că eşti un fraier. Scrie asta. I-ai spus la patron că ai ajuns cu patru minute, prostule. Ne vedem la camera la care avem proces. Te rog eu, Boţa, fă asta. Prostule, mă rog pentru tine că tu eşti bolnav psihic. Am mâncat o ciorbă. Ce poză? Eşti un prost Boţa. Bă, prostule, eşti bolnav psihic. M-am săturat de tine, dar o să ne vedem la cameră”, i-a spus Nasleu jurnalistului cu care se află şi într-un proces aflat pe rol. Boţa este parte vătămată într-un dosar în care interlopul Lucian Boncu, un apropiat al lui Nasleu, este acuzat că a comandat asasinarea jurnalistului pentru că a dezvăluit o mărturie depusă de Boncu într-un dosar DIICOT de trafic de droguri.