Deputatul Cosmin Şandru şi directorul Societăţii de Transport Public Timişoara, anchetaţi de DNA pentru dare de mită

Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a corupţiei a dispus efectuarea urmăririi penale faţă de suspecţii Cosmin Şandru, deputat PNL în Parlamentul României, şi Nicolae Bitea, directorul general al Societăţii de Transport Public Timişoara (STPT), în sarcina cărora s-a reţinut comiterea infracţiunii de dare de mită.

“În ordonanţa procurorilor se arată că, în cauză există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: La data de 1 octombrie 2021, în contextul în care urma să fie dezbătută şi supusă la vot moţiunea de cenzură iniţiată pentru retragerea încrederii acordate Guvernului României, suspecţii Şandru Cosmin şi Bitea Nicolae-Florin i-ar fi promis unei persoane, deputat în Parlamentul României, numirea unor apropiaţi în posturi de conducere a unor instituţii publice. Pentru a beneficia de această „favoare”, persoanei respective i s-a cerut să absenteze de la şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, din data de 5 octombrie 2021, în care urma să fie dezbătută şi supusă la vot moţiunea menţionată mai sus”, au transmis într-un comunicat de presă cei de la DNA.

Suspecţilor Cosmin Şandru şi Nicolae Bitea li s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.



Plângerea a fost depusă de Ciprian Stoica, deputatul AUR de Timiş, care a depus la DNA o înregistrare cu cei doi.

În fragmentul de convorbire publicat pe Youtube de preşedintele AUR, Geeorge Simion, se aude cum Nicolae Bitea şi Cosmin Şandru înceacă să negocieze cu Ciprian Stoica.

Bitea: Există vreo şansă să negociem?

Stoica: Bă, eu zic că nu… Eu aşa zic că nu.

Bitea: Bun, dar ce-ar trebuit făcut ca să putem negocia? Ia spune…

Şandru: Eu ţi-o spun direct: promovăm câţiva oameni, unde vrei tu, unde spui tu, nu ştie nimeni. Îi facem membri PNL de formă şi gata. Înţelegi? Ne spui unde, instituţii deconcentrate, nu ştiu..

Stoica: Nu are rost, cum să vă zic, să vă fac să nu vă pierdeţi timpul. Eu am avut un serviciu în Anglia, înţelegi, la trei minute de casă, lucram patru zile, toate duminicile libere, eram cel mai mare grad în staţie, luam aceeaşi bani pe care îi iau ca deputat. Eu nu am venit pentru… Înţelegi? Eu am venit fiindcă sunt sătul de ce se întâmplă şi nu se mai poate continua aşa. Şi voi, că sunteţi tineri şi de bună credinţă, ar trebui şi voi să înţelegeţi lucrul ăsta.