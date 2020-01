De ce îşi urează oamenii „Un an nou mai bun!“. Psiholog: „Totul devine o repetiţie care, din păcate, lasă loc de interpretări“

Începutul unui nou an are, din perspectivă psihologică, un ritual de trecere între vechi şi nou. Ştergem cu buretele tot ce a fost neplăcut în anul trecut şi ne îndreptăm cu încredere spre Noul An, ceea ce urmează să vină beneficiind de toate urările noastre de bine. Suntem optimişti şi generoşi la început de an, urăm şi ne dorim un an nou mai bun, ne stabilim proiecte, avem ţeluri de atins.

L-am întrebat pe psihiterapeutul Cătălin Ilie, de ce îşi urează oamenii “un an nou mai bun”, în loc ca ei să încerce să fie mai buni.



„Oamenii încheie un an cu mai multe sau mai puţine împliniri. Ce frumos este în această viaţă să ai un nou început. Să ţi se dea o nouă şansă. Oamenii asociază noul an, cu un nou început. De aceea, la ora 12, când sar artificiile, oamenii îşi spun dorinţe. Vor în anul nou să fie mai buni, mai sănătoşi, mai darnici, să aibă mai multe proiecte, să călătorească mai mult etc. Culmea este că şi anul nou va trece. Şi de fiecare dată oamenii pornesc în acel nou început, de fiecare dată vor avea aceleaşi dorinţe. Totul devine o repetiţie care, din păcate lasă loc de interpretări. <Dacă nu fac anul acesta, fac anul viitor, n-a fost bine acuma, va fi data viitoare>. De fiecare dată există un <lasă că...>”, a spus psihoterapeutul Cătălin Ilie, specializat în terapie de cuplu.



Cătălin Ilie susţine că mult mai sănătos este ca oamenii să trăiască clipa ca şi cum ar fi ultima. Să se bucure de de fiecare moment, în fiecare zi, în fiecare săptămână sau lună. Să facă un Revelion de dorinţe în fiecare zi.



“Cel mai bine ar fi ca oamnei să şi facă ceva, nu doar să ureze, să lanseze dorinţe şi vorbe. Toţi spun că cel mai important e să aibă sănătate în noul an. Dar majoritatea ar vrea să vină din cer sănătatea! Sănătatea vine de la noi! Să ai sănătate, trebuie să mănânci mai sănătos, să faci sport, să nu mai ai excese, să nu fumezi, să bei, să nu te droghezi, să dormi bine, să ai o familie liniştită. Dar, cum ştiţi, începem Anul Nou, revelionul, cu cele mai mai mari excese. Atunci beau oamenii cel mai mult, atunci mănâncă cel mai prost, atunci fac cea mai mare gălăgie. Ce aţi spus că cer oamenii pentru noul an?! Cer ceva ce nu vor fi în stare să ducă la împlinire. Oamenii vor continua să fie sclavii propriilor lor vieţi, trăită într-un mod nesănătos”, a mai declarat Cătălin Ilie.

Oamenii mai cer fericire şi împlinire în relaţie, căsnicie şi famlie! Mulţi nu vor găsi drumul nici spre acestea, spune Cătăline Ilie.



“Munca multă, în care oamenii au două servicii, ca să îşi poată achita creditele. Pentru că vor mereu o casă mai mare, o maşină mai bună, mai mult şi mai mult. Toţi spun că dacă avem pace şi linişte în familie e bine. Ghiciţi ce, oamenii divorţează pe capete, curvesc, înşeală. Un singur lucru ar putea să ceară în noul an. Să se facă voia lui Dumnezeu, pentru că cine crede în el are toate şansele să urmeze un drum frumos şi bun. Toate relele, lucrurile mizerabile, greutăţile sunt din cauza noastră. Din cauza noastră sunt atâtea lucruri rele pe pământ. Doar din cauza noastă! Pentru că am învăţat să cerem în nou an <să se facă voia noastră!>”, a adăugat Ilie.

Pshihoterapeutul Cătălin Ilie susţine că schimbarea de atitudine este una dintre cele mai importante modalităţi care prin care poţi realiza o schimbare în viaţă.