Daniel Rotaru, românul desfigurat cu acid sulfuric de fosta iubită, s-a căsătorit cu asistenta care are grijă de el

Daniel şi-a întâlnit jumătatea în cel mai greu moment al vieţii sale. Suferise arsuri pe 32 la sută din corp după ce fosta iubită l-a stropit cu acid. Daniel a orbit şi a stat şase luni pe patul de spital, 5 săptămâni în comă profundă. La spital, românul avea să-şi cunoască marea dragoste: Anna, infirmiera care a avut grijă de el, în cele mai dificile momente ale vieţii sale.







„A fost o zi excelentă. Tot stresul a dispărut atunci când mă pregăteam să mă duc la biserică. După atac, nu am crezut că se va întâmpla, este minunat. Au fost multe rude şi prieteni care nu m-au văzut de la momentul atacului şi a fost cu adevărat emoţionant. Cred că unii au fost şocaţi de cum arăt. Unele dintre rude au început să plângă. Dar m-am simţit nemaipomenit pentru că m-am căsătorit cu femeia pe care o iubesc, după tot ce am trăit. Sper ca povestea mea să ofere speranţă altor oameni”, a mărturisit Daniel potrivit ziarului Libertatea.





”A fost cea mai fericită zi din viaţa mea. Cel mai frumos moment a fost atunci când am fost declaraţi soţ şi soţie. A fost cu adevărat special. Am fost foarte emoţionată atunci când am mers spre altar, însă mi-aş fi dorit doar ca Daniel să mă vadă”, a spus Anna, soţia lui Daniel.







Fosta iubită a românului a fost condamnată la închisoare pe viaţă, urmând să stea cel puţin 17 ani în spatele gratiilor.







Tragedia a avut loc in locuinta lor din Turner Road, Leicester. in luna iulie a anului 2017. Chiar Daniel a cumparat acidul sulfuric cu o concentratie de 96%, crezand ca iubita sa il va folosi pentru a curata bijuteriile. In ziua fatidica, cei doi s-au certat incontinuu iar romanul s-a culcat in jurul orei 8 – insa noaptea s-a trezit din cauza unei puternice senzatii de arsura. A mai apucat sa vada o silueta inainte de a-si pierde definitiv vederea.





„Dormeam singur după o altă ceartă cu Katie şi când m-am trezit mi s-a părut că a aruncat cu apă caldă pe mine. Nu ştiam dacă era un vis, şocul, durerea, senzaţia de arsură, am sărit în sus, apoi am simţit în gură că era acid, nu apă”, a povestit Daniel momentul cel mai dramatic din viaţa sa.

Daniel a fost dus de urgenţă la Nottingham City Hospital şi a stat cinci săptămâni în comă. Familia sa a ajuns acolo şi nu a putut să îl recunoască.

Daniel a fost la un pas de sinucidere, însă Anna l-a salvat de pe marginea prăpastiei. „Era amuzant, inteligent şi distractiv. Mi-a plăcut atât de mult compania lui”, spune Anna.





Motivul gestului femeii ar fi gelozia, chiar daca barbatul a facut multe lucruri pentru a-i demonstra iubirea. Femeia l-ar fi pus pe Daniel sa isi faca un tatuaj pentru a-si arata afectiunea - dar el nu s-a conformat. El si-ar fi dezinstalat insa Facebook de pe telefon la cererea lui Leong, potrivit Leicester Mercury.







Politistii care au anchetat cazul spun ca au fost impresionati de rezistenta romanului si ca nu le-a venit sa creada ca acesta a supravietuit atacului. “E greu de descris cat de oribil si de brutal a fost atacul”, a declarat pentru Mirror inspectorul sef Rich Ward, care a condus ancheta. “E greu de acceptat si cat de putin i-a pasat ei de ce se intampla cu victima de atunci si pana acum”.



Daniel şi Anna s-au căsătorit într-o biserică catolică din Timişoara, oraşul natal al românului. Le-au stat alături David, băieţelul de 10 luni al celor doi, Jack, fiul cel mare al Annei, dar şi zeci de prieteni.

