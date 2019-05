Cunoscut fotograf de modă, „turnat“ la DIICOT de două fotomodele cărora le furniza cocaină. Ancheta, pornită după ce o elevă drogată a căzut de la etajul 2

Diana Maria Dalban şi Carmen Anamaria Vass, două fotomodele din Timişoara anchetate de DIICOT după ce o elevă de liceu aflată sub influenţa drogurilor a căzut de la geamul apartamentului lor, au fost condamnate la un an şi patru luni de închisoare cu suspendare, după ce au încheiat un acord de recunoaştere cu procurorii DIICOT. Cele două au declarat că drogurile pe care ele şi le-au consumat au fost livrate de Alexandru Matusciac, un cunoscut fotograf de modă din Timişoara, trimis şi el în judecată într-un dosar separat. Ancheta DIICOT a fost deschisă în septembrie 2018, după o adolescentă aflată sub influenţa drogurilor, elevă la un liceu de top din Timişoara, a căzut de la etajul doi al unui apartament din oraş. Tânăra a fost rănită grav, dar a supravieţuit impactului.



Au chiulit pentru petrecerea cu droguri

Cercetările DIICOT aveau să scoată la iveală faptul că eleva a căzut de la geamul apartamentului în care locuiau cele două fotomodele din Timişoara, prietene cu adolescenta. Audiate de procurori, cele două fotomodele au dat declaraţii identice, recunoscând că în apartamentul lor s-a consumat cocaină. Astfel, cele două tinere au povestit că în dimineaţa zilei de 21 septembrie 2018 se aflau pe balconul apartamentului în care locuiau când au văzut-o pe o prietenă a lor şi pe o colegă a acesteia îndreptându-se spre şcoală şi le-au invitat la ele în apartament. Acolo, cele două eleve aveau să constate că în timpul nopţii a avut loc o petrecere cu ocazia căreia s-au consumat droguri.

„Le-a pregătit o linie de cocaină pe un telefon”

Audiate în dosarul în care au ajuns inculpate pentru punerea la dispoziţie, cu ştiinţă, cu orice titlu, a unei locuinţe sau a unui local ori a oricărui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri, cele două fotomodele au declarat că în cunosc pe fotograful care le furniza droguri de 10, respectiv patru ani, cunoscându-se de la şedinţe foto la care el era fotograf, iar ele modele. Cele două tinere au povestit că în dimineaţa în care cele două eleve au consumat droguri în apartamentul lor l-au văzut pe Alexandru Matusciac pregătindu-le „liniuţele”.



„Alexandru a întrebat dacă vrem să consumăm droguri şi A. şi A. (n.r. minorele) au spus că vor. Am văzut când Alexandru le-a pregătit o linie cu cocaină pe un telefon, după care cele două au prizat câte o linie”, le-a declarat Diana Dalban procurorilor DIICOT. Fotomodelul a mai declarat că fotograful dispunea de droguri pe care i le-a pus la dispoziţie ei şi altor prieteni. „Au fost situaţii când mi-a dat mie pentru consum droguri( timbre LSD şi cocaină), fie la mine acasă, fie la el. Dacă se întâmpla să fie A. la mine şi să mai fie şi alţi prieteni, el adresa o întrebare generală dacă cineva vrea să consume droguri şi el le oferea”, a mai declarat Diana Dalban.



„Alexandru ne-a oferit droguri pentru consum, respectiv cocaină şi speed (amfetamină) pe care nu îi plăteam nicio sumă de bani. În perioada iunie - septembrie 2018, Alexandru mi-a oferit mie şi Dianei de aproximativ 3-4 ori droguri, de fiecare dată cocaină”, le-a declarat procurorilor DIICOT şi Anamaria Vass. Trimis în judecată pentru trafic de droguri, într-un dosar distinct, Alexandru Matusciac le-a declarat procurorilor că în dimineaţa în care eleva de liceu care a consumat droguri s-a aruncat de la etajul doi, era în apartamentul celor celor două fotomodele cu alţi prieteni şi „cum toţi erau adormiţi, a pregătit câteva doze de cocaină pe care le-a pus pe masă cu intenţia ca cei interesaţi să se servească”, văzându-le şi pe cele două eleve cum au consumat droguri. În dosarul fotografului, sentinţa a rămas în pronunţare pentru data de 29 mai.

