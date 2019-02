Cum storcea un poliţist bani de la un arab: „Am şi eu plăţi de făcut. Nu mă cert cu a mea din nimicuri“. „Cârtiţa“ din Poliţie a compromis şi o anchetă DIICOT

Trimis în judecată în două dosare de corupţie, un fost poliţist de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Timiş, a fost condamnat în primă instanţă de Tribunalul Timiş la şase ani şi şase luni, respectiv patru ani şi şase luni de închisoare. În ambele dosare s-a declarat apel, care se află pe rolul Curţii de Apel Timişoara. Motivarea celor două sentinţe pronunţate în cazul lui Sav în primă instanţă scot, însă, la iveală modul în care Adrian Sav primea mită şi disperarea cu care poliţistul încerca să facă rost de bani prin acte de corupţie.



În dosrul în care a fost condamnat la şase ani şi jumătate de închisoare, Adrian Sav este acuzat că i-a cerut unui arab, prins în trafic cu 150 de kg de lichid aromatic pentru narghilea, substanţe suspectate a fi interzise, suma de 5.000 de euro. Potrivit procurorilor, după ce i-a fost repartizat dosarul, poliţistul l-a căutat pe arab la un restaurant şi i-a transmis direct că rezolvarea dosarului îl va costa 5.000 de euro.

Planuri pentru deturnarea unui transport de ţigări

Arabul i-a plătit poliţistului în 11 tranşe suma de 2.800 de euro şi 500 de lei. Cetăţeanul arab a depus, însă, şi un denunţ împotriva poliţistului, iar ancheta a scos la iveală faptul modul în care poliţistul a încercat să facă bani prin acte de corupţie. Astfel, pe lângă cei 5.000 de euro ceruţi pentru a închide dosarul care îl viza pe arab, poliţistul a cerut şi 1.000 de euro (din care a primit 500 de euro şi 500 de lei) susţinând că îl poate influenţa pe expertul care urma să analizeze substanţele pentru care arabul s-a ales cu dosar penal.



În plus, poliţistul a pus la cale un plan prin care urma ca, în baza informaţiilor primite de la arab, să oprească în trafic un transport cu ţigări de contrabandă, să confişte ţigările şi să îl lase pe şofer să plece. Astfel, şoferul ar fi mulţumit că a scăpat de dosar penal, iar ţigările ar fi urmat să fie vândute pe piaţa neagră. Din această afacere, poliţistului ar fi trebuit să îi iasă 10.000 de euro. În plus, poliţistul l-a convins pe arab că are un dosar la DIICOT, dar pentru că îi ştie pe poliţiştii de la Crimă Organizată îl poate ajuta în schimbul sumei de 4.000 de euro.

Apărarea poliţistului: a luat mită ca să fie lăsat în pace

Ancheta din dosarul în care Sav a fost trimis în judecată a scos la iveală faptul că poliţistul punea presiune asupra arabului pentru a-i da bani. Pentru a fi convingător, poliţistul i-a spus denunţătorului că a pus bani de la el şi s-a certat cu soţia din cauza asta. „Te mişti cum ştii şi îmi aduci 400 diferenţa că mâine am şi eu plăti de făcut. Nu mă cert cu a mea din nimicuri. Înţelege-mă”, este unul dintre mesajele transmise de Sav, pe WhatsApp, arabului care a depus denunţ. În instanţă, poliţistul s-a apărat, spunând, că în privinţa transportului de ţigări c ear fi trebuit deturnat martorul i-a făcut o propunere, pe care nu a pus-o în practică, ci „doar a ascultat ce îi spunea martorul”.



Apărarea nu a ţinut, însă, în faţa judecătorului. „Din declaraţiile martorului, coroborate cu interceptările convorbirilor telefonice pe care martorul le-a avut cu inculpatul, rezultă foarte clar că inculpatul a acceptat primirea sumei de 10.000 de euro, în schimbul îndeplinirii unor acte contrare atribuţiilor de serviciu, având iniţiativa mai multor întâlniri cu martorul, în scopul planificării în detaliu a confiscării cantităţii de marfă de contrabandă, a reiterat pretenţiile materiale stabilite pentru punerea în aplicare a acestei operaţiuni, iar finalizarea planului a fost împiedicată de organizarea defectuoasă a inculpatului, astfel cum el însuşi afirmă în discuţiile purtate cu martorul”, se arată în sentinţă.



În privinţa banilor primiţi de la denunţător pentru rezolvarea dosarului referitor la lichidul aromatic pentru narghilea, poliţistul a declarat că „martorul denunţător a fost cel care a insistat să îl ajute în legătură cu un dosar aflat la DIICOT, arătându-se disperat şi fiind dispus să îi dea 12.000 de euro”. Poliţistul a spus că „după îndelungi insistenţe” ale arabului a acceptat 2.000 sau 4.000 de euro „ca să se scape de el”.

„Cârtiţă” pentru spărgătorii de lux

În cel de-al doilea dosar în care a fost judecat şi condamnat în primă instanţă la patru ani de închisoare, Adrian Sav a fost acuzat că a vândut informaţii confidenţiale infractorilor, printre beneficiarii informaţiilor furnizate de Sav fiind şi membrii unei reţele de spărgători de lux, care au reuşit să fugă chiar înainte să fie percheziţionaţi de DIICOT. Informaţiile au fost transmise printr-un colaborator, Sav susţinând în faţa instanţei că a furnizat informaţiile în speranţa că va obţine informaţii despre contrabandişti de ţigări. Judecătorul nu a ţinut cont de apărarea poliţistului, având în vedere şi faptul că după eşuarea acţiunii DIICOT, poliţistul a început să fie agitat, controlându-l pe colaboratorul prin care a transmis informaţiile pentru a se asigura că nu are asupra sa aparatură de înregistrat. Decizii finale în dosarele în care este anchetat Adrian Sav vor fi pronunţate în perioada următoare de Curta de Apel Timişoara.

