Cum reuşesc să supravieţuiască agenţiile de turism în pandemia de COVID-19. Au dispărut city break-urile şi excursiile exotice, dar au înflorit vacanţele în ţară

Industria turismului este printre cele mai afectate sectoare ale economiei mondiale de criza creată de pandemia de coronavirus. Zboruri aerienele suspendate, închiderea graniţelor, diversele restricţii, plus frica oamenilor de a călătorii în această perioadă a pus la grea încercare agenţiile de turism din întreaga lume. În atare condiţii, pentru a supravieţui, şi agenţiile e turism din Timişoara au fost nevoite să se adapteze, să se reorienteze. Aşa se face că a luat avânt turismul prin ţară.



„Imediat după ce am ieşit din starea de urgenţă, noi am continuat cu excursiile acestea cu orăşeni care merg la cumpărături la ţărani. Este la modă în multe ţări din Europa. Să te duci, să te relaxezi, să vezi lucruri faine, dar în acelaş timp îţi faci şi aprovizionarea pentru acasă cu produse de la ţărani. Asta a fost o primă modalitate prin care am încercat să ne deblocăm, să ieşim din criză. Facem în continuare excursiile astea de o zi, de două sau de trei zile. Excursiile în România au crescut. Lumea îşi doreşte excursii în care să meargă mult în aer liber. Găsim locaţii deosebuite. Clisura Dunării, Maramureşul, Delta Dunării, Transilvania e foarte căutată”, a declarat Gabriela Petcana, patroana agenţiei Ultramarin din Timişoara.



„Încercăm să găsim variante de vacanţă în siguranţă"



La creşterea cererilor pentru concedii autohtone au ajutat şi tichetele de vacanţă pe care le utilizează bugetarii. Există încă numeroase persoane care nu au renuţat la plajele din Turcia, Grecia, Croaţia, Spania sau în alte ţări care aşteaptă turişti în perioada estivală.



„Încercăm să găsim variante de vacanţă în siguranţă. Pentru cei care doresc să meargă cu maşina proprie, cea mai bună soluţie este Croaţia. Poţi să te duci şi să te întorci fără probleme, fără test COVID, fără autoizolare. Bulgaria este la fel, Turcia, tocmai încep de săptămâna viitoare zborurile în Antalya de la Timişoara. Grecia cere test COVID, dar şi aici ne-am adaptat. Am făcut un contract cu o firmă care oferă test PCR, ne ocupăm noi de rezervare, să facilităm obţinerea testului. Avem zboruri de la Timişoara spre Creta, Rhodos, Skiathos, insule cu număr mic de probleme cu COVID aşa că turiştii sunt în siguranţă. Partea bună pentru turişti este că totul este mai curat, sunt mai puţini turişti, te poţi simţi răsfăţat”, a mai spus Petcana.



City break-urile au căzut în cap



În condiţiile actuale, se poate spune că city break-urile au avut cel mai mult de suferit, la fel şi destinaţiile mai exotice şi îndepărtate.



„A fost o nebunie, dintr-o dată să se oprească tot turismul mondial e şocant. Am renunţat la o mulţime de destinaţii. Odată sunt aceste city breakuri apropiate, de la Budapesta, Praga, Viena, Istanbul, la Belgrad. Sunt şi destinaţiile pe care turiştii le rezervă cu un an înainte, aşa am avut Andaluzia, sudul Spaniei, sudul Italiei, dar şi destinaţiile mai îndepărtate, de exemplu am avut Sri Lanka şi Maldive, Japonia, am reuşit să amânăm pentru toamnă, sperăm să fie în regulă, Coasta de Azur, Normandia, Rusia – Moscova şi St.Petersburg. Pur şi simplu am reprogramat. Foarte puţini sunt cei care au anulat cu totul”, a afirmat Gabriela Petcana.



S-a schimbat schimbarea cu Tenerife



Problema este că schimbări de ultimă oră pot apărea tot timpul. O mare bătaie de cap au avut turişti care se pregătesc de vacanţa în Tenerife. Autorităţile au anunţat că aceştia trebuie să stea două săptămâni în izolare la întoarcerea în ţară. Asta în condiţiile în care, spre deosbire de Spania continentală, în Insulele Canare nu sunt cazuri de îmbolnăviri cu COVID. Vestea bună e că în nici 24 de ore, autorităţile au revenit asupra deciziei, iar turiştii au fost anunţaţi că pot pleca liniştiţi în concediul rezervat.



„Nu se putea să rămână aşa o hotărâre bătută în cuie. Spania e foarte mare. Poţi să pui în autoizolare sau în carantină pe cineva care vine dintr-o zonă cu pericol. Cum e de exemplu Barcelona. Dar Insulele Canare sunt foarte sigure. Se zbura acolo direct de la Budapesta. Nu avea rost să se strice concediile oamenilor. Bine că lucrurile s-au rezolvat şi se poate călătorii în Tenerife fără test COVID şi fără obligativitatea de autoizolare la revenire”, a mai declarat Gabriela Petcana.