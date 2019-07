Cum se face dulceaţa de pepene verde. Reţetă naturală de casă şi fără conservanţi

Dacă nu aţi ştiut, şi din pepene verde se poate face dulceaţă. Cum se face dulceaţa naturală de casă, fără conservanţi, preparată din miez de pepene verde, am aflat de pe site-ul

Pepenele verde cu miez roşu se numeşte în zona Banatului şi al Crişanei lubeniţă. În Moldova se numeşte harbuz sau harbuzoaică, dar în Ardeal i se mai zice şi curcubete.Dacă nu aţi ştiut, şi din pepene verde se poate face dulceaţă. Cum se face dulceaţa naturală de casă, fără conservanţi, preparată din miez de pepene verde, am aflat de pe site-ul Savoriurbane.ro.

“Din cantităţile de mai jos rezultă circa patru borcane de 200 mililitri de dulceaţă de miez de pepene. Deoarece pepenele este dulce, nu am pus un kilogram de zahăr la un kilogram de pepene, ci doar 750 de grame. Timpul de preparare este de 40 de minute, iar timpul de gătire 20 de minute”.



Aşadar, aveţi nevoie de un kilogram de pepene verde, 750 de grame de zahăr, 100 de mililitri de apă, zeamă de lămâie, păstaie de vanilie sau două plicuri de zahăr vanilat.



“Cum pregătim pepenele verde pentru dulceaţă? Am tăiat pepenele verde în cubuleţe. Am îndepărtat coaja groasă verde şi partea albă de lângă margine. Cum se face siropul pentru dulceaţa de miez de pepene verde sau lubeniţă? Am făcut un sirop din zahăr, apă şi zeama stoarsă de la o lămâie. L-am lăsat să fiarba circa cinci minute împreună cu vanilia. Vedeţi că se lucrează în cratiţe foarte largi (de min 30 centimetri diametru) sau tigăi adânci pentru a accelera vaporizarea apei şi a scurta timpii de fierbere. Deci nu facem gem, dulceaţă sau zacuscă în oale înalte şi înguste!







Am adăugat apoi cuburile de miez de pepene şi le-am dat un clocot timp de trei minute. Am cules spuma de la suprafaţă.

Am luat cratiţa de pe foc şi am acoperit-o cu un ştergar umed. Am lăsat totul la răcit. În acest răstimp fructele absorb prin osmoză siropul din jur, devin grele şi se lasă la fund.





După câteva ore (sau a doua zi) am scos fructele cu o paletă. Le-am scurs bine de sirop.





Siropul l-am pus din nou la fiert până s-a îngroşat un pic. Când siropul are consistenţa mierii (aveţi grijă să nu-l caramelizaţi!) se adaugă din nou fructele în el şi se mai lasă la fiert două-trei minute (calculate din momentul în care dulceaţa ajunge din nou la fierbere).

Am tras cratiţa deoparte şi am acoperit-o din nou cu o cârpă udă de bucătărie. Gata! După răcirea completă dulceaţa de pepene verde poate fi pusă în borcane”, scrie Savoriurbane.ro.

