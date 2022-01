Cum decurge vaccinarea copiilor împotriva COVID. „Am un ac atât de micuţ, de copilaşi, n-are cum să te doară“ FOTO

GALERIE FOTO Centrul de vaccinare de la Spitalul de copii „Louis Ţurcanu” din Timişoara s-a deschis miercuri dimineaţa. Printre primii micuţi a fost şi un băieţel de şase ani, care a început să plângă, spunând că nu vrea să fie vaccinat. „Ascultă-mă, dragule! Am un ac atât de micuţ, de copilaşi, nu are cum să te doară. Te-o înţepat vreodată un ţânţârel? Hai, te rog eu frumos, o ţii pe mami de mânuţă, poţi ţine şi ochişorii închişi”, l-a convins doctoriţa blândă.





Mama băieţelului a avut chiar mai multe emoţii. „A fost o decizie firească, asta e soluţia să ieşim mai repede din situaţia în care ne aflăm. Mai ales că el merge la grădiniţă, copiii sunt foarte apropiaţi unul de celălalt, veşnic cu mânuţa în gură, schimbă tot între ei, e foarte uşor să contracteze boala”, a spus aceasta.

Până la orele prânzului, la centrul pediatric de aici au ajuns în jur de zece copii.

„A fost interesant. Iniţial, am fost speriată. A şi durut un pic. Am fost de acord să mă vaccinez, pentru că sunt şi la noi în şcoală şi în clasă mulţi colegi care se îmbolnăvesc, n-am vrut să mă îmbolnăvesc şi eu. Am un coleg care a trebuit să înceapă şcoala online, pentru că are Covid”, a declarat o elevă din clasa a IV-a de la Şcoala generală nr.30.



„Am luat decizia vaccinării conform principiului că e mai uşor să previn decât să combat şi că îmi este mult mai în regulă să o vaccinez decât să treacă prin boală, să suporte toate consecinţele”, a completat mama fetei.





Nu s-au înghesuit copiii la vaccinare

În prima zi de vaccinare pediatrică, nu s-au înghesuit prea mulţi copii. Până la orele prânzului, la centrul de la spital au ajuns în jur de zece copii, majoritatea, fără programare prealabilă.





„Sunt de-abia la început. Nu au fost mulţi în prima zi, dar ne aşteptăm să vină. Primim multe telefoane, oamenii se interesează. Ţinem cont de istoricul medical al copilului, prin urmare, şi indicaţiile de după vaccinare sunt personalizate. Mecanismul de funcţionare a vaccinului este acelaşi ca la adulţi, e tot ARN mesager, diferenţa se referă la doză. Un copil între cinci şi 11 ani primeşte o treime din doza care se dă adultului. Şi copii fac rapel, după 21 de zile”, a declarat medicul Iulia Jurca Simina, coordonatorul centrului de vaccinare de la „Louis Ţurcanu”.





În Timişoara, pe lângă Spitalul de Copii, mai există un centru de vaccinare pediatrică, la Casa Tineretului, iar în judeţ au mai fost deschise centre la Dumbrăviţa, Lugoj, Sânnicolaul Mare şi Gătaia şi Jimbolia. În total, au fost distribuite 1.100 de doze de vaccin pediatric, dintre care mai bine de jumătate la Timişoara.