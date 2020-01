Cum poate fi ascultată toată Biblia în 90 de ore: „Oriunde am găsit o adresă de bibliotecă, am trimis-o“

Biblia în limba română, traducerea Dumitru Cornilescu, poate fi ascultată integral în 90 de ore. Timişoreanul Ioan Ciobotă, jurnalist la postul Radio Vocea Evangheliei Timişoara, a înregistrat audio toată Biblia şi a pus-o pe internet, la dispoziţia oricui vrea să o asculte. Mai mult decât atât, Ciobotă a trimis câte un DVD cu înregistrarea la toate bibiliotecile pentru care a găsit o adresă poştală.

„Am lucrat doar în timpul liber sau noaptea. Aproape fiecare verset l-am reluat de două sau de trei ori pentru că uneori nu am fost mulţumit de interpretare sau mi-am dat seama că accentul trebuia pus pe alte cuvinte. Una peste alta, am citit şi înregistrat de două-trei ori toată Biblia, cu editare şi pregătire a durat patru ani şi jumătate. Am pus-o pe DVD-uri şi am trimis-o la aproximativ 3.000 de biblioteci universitare, comunale, orăşeneşti. Oriunde am găsit o adresă de bibliotecă am trimis Biblia în varianta audio. A mai fost pusă pe nişte dispozitive care se alimentează de la soare, ca nişte radiouri mici, şi a fost distribuită la asociaţii de nevăzători. De asemenea, este încărcată pe Youtube, pe diverse site-uri, pe toate tipurile de podcast. În total, are 90 de ore. În 90 de ore se poate asculta toată Biblia de la început până la sfârşit”, a declarat Ioan Ciobotă pentru „Adevărul”.

Potrivit timişoreanului, varianta audio de 128 kb/s are mai puţin de 5 GB, iar varianta de 320 kb/s are 11.5 GB. „Din punctul meu de vedere, când citeşti Biblia, de fiecare dată vrei mai mult să citeşti. Simţi că intri în legătură cu Dumnezeu, că te desprinzi de toate problemele din lumea aceasta. Simţi că te desprinzi şi te apropii de Dumnezeu. Biblia este cuvântul viu şi puternic al Lui Dumnezeu”, a mai spus Ciobotă.