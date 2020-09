Cum a ajuns fina directorului medical de la un spital din Timişoara să fie singura candidată pentru un post de medic ORL

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă tinerii medici la finalizarea rezidenţiatului, după obţinerea specializării, este lipsa posturilor din spitale, în special în marile oraşe. Astfel, se ajunge în situaţia ca medici cu diferite specializări să fie, în cel mai fericit caz, colaboratori ai unor clinici private. În cel mai rău, caz medicii rezidenţi ajung şomeri.

Cu toate acestea, pentru angajarea pe un post de medic specialist ORL la Spitalul Muncipal Timişoara, pe perioadă determinată, s-a prezentat un singur candidat: Alina Tischer. Surse din interiorul spitalului au declarat că Tischer este fina directorului medical al Spitalului Municipal, Delia Horhat.

„Da. Este fina mea, dar nu ştiu nimic despre concursuri. Angajările nu depind de directorul medical”, a declarat Delia Horhat pentru „Adevărul”.

Angajările, anunţate pe site-ul spitalului

Potrivit site-ului Spitalului Municipal Timişoara, anunţul de angajare, care cuprinde mai multe posturi, a fost postat vineri 11 septembrie 2020, la ora 12.30, celor interesaţi lăsdându-li-se timp să pregătească dosarele până marţi, la ora 15.00.

Managerul Spitalului Muncipal Timişoara, Daniel Maliţa, a explicat care este procedura de selecţie, în unele cazuri fiind şi 15 sau 18 candidaţi pe un astfel de post.

„Toate posturile au fost postate pe site-ul spitalului. Posturile sunt aprobate de Comitetul Director, sunt vizibile de oricine pe site. Se întocmeşte un dosar. În unele situaţii am avut şi 15 sau 18 candidaţi pe un post. Este o comisie care analizează fiecare dosar, iar dacă au rămas mai multe dosare se face un interviu”, a explicat managerul Spitalului Muncipal Timişoara.

Întrebat cum se explică faptul că în alte situaţii au fost 15 sau 18 candidaţi pe un post, iar pentru postul de medic ORL a fost un singur candidat, managerul Spitalului Municipal nu a putut găsi o explicaţie. „Noi postul l-am scos fără nicio altă restricţie”, a declarat Daniel Maliţa. De asemenea, întrebat dacă anunţul postat pe site-ul spitalului este suficient pentru popularizarea angajărilor, medicul a spus că „asta este prevederea legală”.

„Putea să se înscrie oricine”

Contactată de „Adevărul”, medicul Alina Tischer a declarat că a aflat de postul de medic disponibil de pe site-ul spitalului, faptul că se fac angajări pe postul respectiv fiind cunoscut în rândul colegilor săi. „Putea să se înscrie oricine. Era dreptul oricui să se înscrie. A fost publicat de vineri. Până marţi s-au putut face înscrierile. S-a ştiut, s-a postat pe grupul spitalului. Nu a fost nimic secret. Toţi colegii din clinică au ştiut. Sunt unii cu care am vorbit şi ştiau de concurs. S-a vorbit în spital. Nu a fost ceva secret”, a declarat Alina Tischer.

În privinţa relaţiei cu directoarea medicală, medicul a declarat: „Nu are treabă să scoată ea posturi. A fost un post vacant”.

„Cum să renunţ la o chestie pentru care am muncit?”

Potrivit unor articole publicate de ziarul Libertatea, Alina Tischer şi-a obţinut specializarea ca medic ORL fără să facă gărzi în spital, timp de aproape doi ani. Medicul susţine că, având copil mic, legea îi permitea să lucreze doar pe timp de zi.

„S-a făcut mare scandal. Dacă verificaţi, o să puteţi să vedeţi că legea permite să nu faci gărzi. Din luna a şasea de sarcină, legea îţi permite să ai program fără ore de noapte. Acesta este motivul pentru care eu nu am apărut pe lista de gărzi. Mi s-a părut o mare ţigănie ce s-a întâmplat. Normal că am fost la lucru, doar că nu apăream pe lista de gărzi. Eu chiar am vrut să renunţ la partea de medicină pentru că nu am făcut rău nimănui, dar cred că Dumnezeu le rânduie pe toate. După aceea am avut pacienţi care mi-au mulţumit atât de frumos, că mă comport frumos, că am răbdare încât am zis: cum să renunţ la o chestie pentru care am muncit, pe care o fac cu drag?”, a mai declarat medicul Alina Tischer pentru „Adevărul”.

