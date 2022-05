Culisele scandalului legat de steagurile străine de la Timişoara. „Tricolorul României e mai important”

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, anunţa zilele trecute, pe Facebook, că a citit „intrigat” adresa prin care Prefectura Timiş cere înlăturarea steagurilor străine amplasate în faţa Primăriei Timişoara . „Sunt steagurile ţărilor din care fac parte oraşele înfrăţite cu Timişoara. Şi care sunt arborate alături de steagul României, de drapelul Uniunii Europene şi de sigla Timişoarei”, a spus Fritz.

Edilul a mai arătat că „legea care reglementează arborarea drapelului României este din anul 1994”. „Ea aparţine unui alt context istoric, plin de frământări şi temeri. E acolo un articol care, dacă e interpretat la extrem, poate fi citit ca şi cum avem voie să punem steagul unui alt stat doar dacă este o delegaţie oficială din statul respectiv în vizită”, susţine primarul Dominic Fritz.

Explicaţiile prefectului

Prefectul de Timiş, Mihai Ritivoiu, că prin adresa invocată de Fritz nu a făcut altceva decât să transmită ce prevede legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, care menţionează la articolul 7 că „drapelele altor state se pot arbora pe teritoriul României numai împreună cu drapelul naţional şi numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivităţi şi reuniuni internaţionale, pe clădiri oficiale şi în locuri publice stabilite cu respectarea prevederilor prezentei legi”.

Mihai Ritivoiu a mai spus că adresa referitoare la steaguri a fost transmisă Primăriei Timişoara ca urmare a unei sesizări din partea unui cetăţean care reclama încălcarea legii. Prefectul a făcut publică, anonomizând datele cu caracter personal, şi sesizarea cetăţeanului care reclama prezenţa drapelelor străine în faţa Primăriei Timişoara.

„Trebuie arborate în permanenţă pe clădirea Primăriei Municipiului Timişoara doar: Tricolorul României, NATO, Uniunea Europeană. Atât. Punct. Nu alte steaguri. (…) Tricolorul României e mai important decât toate steagurile din lume”, se arată în sesizarea cetăţeanului.

Răspunsul oficial al Primăriei

În răspunsul transmis ca urmare a adresei Prefecturii Timiş, Primăria Timişoara arată că steagurile sunt menţinute în faţa instituţiei pentru că „Primăria Municipiului Timişoara primeşte în fiecare an vizita a numeroase delegaţii străine”, numai în 2022 Primăria Timişoara primind vizita a 23 de delegaţii străine. „Vă informăm că au fost luate măsuri pentru arborarea conformă a drapelelor din faţa sediului instituţiei prin poziţionarea corectă a drapelului României în raport cu cele ale altor state”, se mai arată în adresa transmisă Primăriei Timişoara.

„Este cea mai diplomată şi non-invazivă metodă prin care am putut să fac această comunicare şi din punctul meu de vedere, cât de constructiv am putut. Fără să ameninţ, fără să solicit, am pus în vedere că este o sesizare şi am dat articolul din lege şi am cerut să ia măsuri pentru arborarea corectă a steagurilor. (…) Domnul primar inventează subiecte şi se victimizează, pozând în martirul toleranţei şi a deschiderii, în luptă cu statul oprimator şi retrograd, care, uite domne, nu mai are ce face şi se leagă de steaguri”, a mai spus prefectul, care i-a recomandat primarului să ia legătura cu parlamentarii USR şi să ceară modificarea legii dacă este nemulţumit.

