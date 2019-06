Critici dure ale unui preşedinte de tribunal: „Niciun pact nu va spăla ruşinea dosarelor încropite cu pistolul la cingătoare şi cătuşele atârnate la geam“

Judecătoarea Adriana Stoicescu, preşedinte al Tribunalului Timiş, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care arată, referindu-se, fără a-l nominaliza, la pactul pe justiţie semnat recent la iniţiativa preşedintelui Klaus Iohannis, că acesta „nu va reuşi să şteargă urmele abuzurilor comise în numele unei pseudo dreptăţi”. „Niciun pact nu va spăla ruşinea dosarelor încropite cu pistolul la cingătoare şi cătuşele atârnate la geam, de supărare că o nevastă oacheşă nu a cedat avansurilor amoroase. Niciun pact nu va alunga impresia de ţară bananieră în care orice este posibil, în numele unei cruciade împotriva fărădelegii altora, nicicând a noastră sau a celor din barca noastră. Nicio strângere de mână între aliaţii de azi, adversarii de ieri, nu va anula condamnările judecătorilor pentru soluţii pronunţate, care nu au fost pe placul unor vremelnice căpetenii şi nici nu va face uitat plânsul tăcut al unui judecător european, umilit şi transformat în ţintă de foştii săi studenţi”, arată preşedintele Tribunalului Timiş, în postarea publicată pe Facebook.

În aceeaşi postare, judecătoarea arată că „de la lupta cu greaua moştenire a comunismului, trecând pe la implementarea democraţiei româneşti de tip struţo cămilă, culminând cu lupta anticorupţie, toate partidele au visat să deţină controlul judecătorilor”. „Nu pentru că îşi doreau cu adevărat o justiţie independentă şi nici pentru că le păsa, ci pentru că, la un moment dat, şi-au dat seama că aşa ar putea scăpa elegant de adversarii politici. Transformarea dosarului penal în armă electorală a fost cea mai cruntă palmă dată justiţiei, la care am achiesat tăcuţi. Sub oblăduirea marilor puteri, care nu au înţeles sau nu au vrut să înţeleagă ce se întâmplă, am contribuit la batjocorirea ideii de dreptate. Aruncarea în derizoriu a regulilor, sacrificarea legii în favoarea drepturilor infractorilor, permanenta ridiculizare a oamenilor legii, culminând cu apatia care ne cuprinde deja când aflăm că a mai fost unul ucis, vor «dinamita» în curând ultima urmă de respect faţă de justiţie”, mai scrie Adriana Stoicescu, a cărei postare o redăm integral.





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: