Coronavirusul naşte monştri. Noua creaţie bizară a celor de la Baraka i-a scandalizat pe unii timişoreni

Noua lucrare semnată Baraka are darul să nască din nou controverse. Monstrul realizat în atelierul de pe strada Popa Şapcă a fost scos, miercuri, şi amplasat în faţa Casei Artelor, de pe strada Augustin Pacha. Lucrarea, care poartă numele de „Furnicarul penticostal”, a avut autorizaţie să fie amplasată în zona Pieţei Unirii doar o singură zi. Suficient să atragă atenţia şi să producă nemulţumirea şi revolta multora pe reţelele de socializare.



„Acum un secol, un tip a realizat un pişoar pe care l-a intitulat <Fântâna> şi l-a prezentat ca operă de artă. Unul din efectele imediate ale glumei lui a fost iniţierea unui întreg demers public de aflare a răspunsului la întrebarea <Ce este arta?>. Analiza acestui demers este la fel de goală de conţinut ca şi gestul respectiv. Cu toate acestea, ea a lăsat o umbra de scepticism. Dacă orice poate fi considerat artă, atunci arta încetează să mai aibă sens. Tot ceea ce rămâne este faptul lipsit de temei, că unor oameni le place să priveasca nişte lucruri, iar altora altele. Cât despre căutarea de dovezi perene ale spiritului uman, în astfel de creaţii, nu rămâne decât o concepţie despre artă care a fost dusă pe apa sâmbetei de <fântâna> lui Duchamp.

Dinozaurii din poza au pe cap, simbolul Crucii, pus <la misto>. În lume, Crucile bisericilor, fie ard subit fie sunt dărâmate, fie scoase pur şi simplu din grafica diferitelor fotografii. A intrat şi oraşul nostru în ciudatul circuit al globalizării legat de dărâmarea valorilor străvechi ale creştinătăţii? Se pregăteşte cumva în Timişoara terenul pentru progresismul de tip neomarxist?”, a scris consilierul local Adrian Orza, pe pagina sa de Facebook.

Poastarea a fost însoţită de numeroase mesaje critice. Iată câteva dintre ele. “Creatura înfiorător de hidoasă din poză bântuie liber pe centru?”, “Ce-i oribilitatea asta?”, “Somnul raţiunii naşte monstri. Acum şi în variantă plastică”, “Ioooooiiiii ce urâţanie! Vai şi amar”, “Hei...să-l lăsaţi acolo până merg să-mi fac o poză cu creatura”, “Sper să nu fi cheltuit din banul public pe hidoşenia asta”, “Încet, încet vom deveni primul oras Kitsch”.

Cristian Gavrilă, membru în grupul Baraka, a explicat povestea din spatele monstrului.

“Această lucrare e parte dintr-o serie nouă, în care am încercat cumva să adunăm tot ce s-a întâmplat anul acesta. Toate emoţiile şi sentimentele date de coronavirus, trăirile acestea sociale care se petrec, de teamă, de anxietate, tot ce simţim cu toţii în acestă perioadă. Am vrut să le materializăm în nişte forme de influenţă zoomorfă, care să devină cumva tangibile. E ca raţionalizarea în psihologie. În momentul în care ai o frică de ceva şi gândeşti mai raţional la aceasta, începi să o stăpâneşti, să o ţii sub control. Despre asta vorbesc aceste lucrări. Furnicarul generează un contrast de sentimente. Copiii vor să-l atingă, dar cumva le e frică. Ne confruntăm cu frica noastră”, a declarat Cristian Gavrilă, membru în grupul Baraka.

Artistul a ţinut să răspundă şi celor care critică lucrarea lor.

“Lumea artei în România e un pic mai conservatore. Se aşteaptă la nişte forme de expresie mai academice. Noi nu am putut să facem niciodată lucrul acesta. Scria cineva pe Facebook de coroana cu simbolul crucii, că se pregăteşte terenul pentru neomarxism. Nu are niciun fel de legătură. Simbolul crucii există în viaţa noastră absolute oriunde. Ne facem cruce când trecem pe lângă biserică, după care îl înjurăm pe cel care nu ne-a dat prioritate la colţul străzii. E cumva o bagatelizare a simbolului crucii în viaţa cotidiană, astfel că nu are cum să nu se reflecte şi în ce facem noi”, a mai spus Gavrilă.



Baraka este deja un nume consacrat. Paul Feier şi Mihai Toth au şocat încă de la apariţia lor. Revoltion Festival din 2018 au fost obligaţi (de către un reprezentant al Consiliului Judeţean Timiş) să îşi strângă instalaţia cu penisuri, care vorbea despre asaltul sexualităţii print intermediul internetului şi televiziunii.



În 2019, Baraka s-a prezentat şi în Bucureşti. Expoziţia de la Atelier 35 (din centrul vechi) s-a lăsat cu poliţie, cu isterie generală şi cu ameninţări. Lucrarea “Sex with God” era reprezentată de o vulpe spânzurată, realizată din fibră de sticlă şi răşină. Deşi oferea o imagine şocantă, era vorba de un statement împotriva violenţei asupra animalelor. Într-un final, poliţia i-a obligat pe artişti să pună o perdea pe geam. Expoziţia le-a dus însă şi faima în afară, timişorenii primind oferte de a expune la Paris şi Berlin.

