Consiliul Judeţean Timiş refuză finanţarea unui proiect unic în România pentru că nu are „relevanţă culturală”

Prima ediţie a proiectului Color the Village s-a bucurat a fost un succes FOTO Color the Village

Asociaţia „Acasă în Banat”, care a iniţiat în urmă cu un an un proiect unic în România, Color the Village, prin care faţadele a zeci de case Eftimie Murgu, satul morilor de apă unice în Europa, au fost zugrăvite, continuă în acest an cu zugrăvirea unui nou sat bănăţean: Racoviţa.

Pentru proiectul din acest an, asociaţia a depus o cerere de finanţare la Consiliul Judeţean Timiş. „Acasă în Banat” nu a obţinut, însă, finanţare obţinând doar 55 de punct după ce a fost depunctată masiv la „relevanţă culturală”. Prin comparaţie, proiectul „Simpozion – Arheo Vest – Interdisciplinaritate în istorie şi religie – ediţia a VIII-a” a obţinut 80 de puncte.



„Am fost uimiţi să aflăm că proiectul Color the Village, care a avut un succes atât de mare în Caraş-Severin, la Eftimie Murgu, pentru Timiş, ediţia de la Racoviţa, nu prezintă «relevanţă culturală», capitol la care a fost depunctat masiv (doar 5 puncte din 40). Şi la capitolul «originalitate», singurul proiect de acest gen din tara a fost depunctat, primind doar 10 puncte din 15, cât să nu treacă baremul de finanţare”, a arătat Radu Trifan, fondator al Asociaţiei „Acasă în Banat”.

Radu Trifan a anunţat că proiectul în care s-au înscris până acum peste 200 de voluntari continuă. „Din fericire sunt destui oameni pasionaţi de arhitectura sătească autentică, de viaţa comunităţilor locale, de păstrarea tradiţiilor, care ne sunt alături şi care ne fac să fim optimişti pentru ca ediţia din acest an să aibă loc cu succes. Noi credem că Racoviţa merită să-i punem în valoare frumoasa arhitectură şi de aceea mergem înainte! Sunt peste 200 de voluntari care vor să vină să dea o mână de ajutor, iar înscrierile sunt în continuare deschise”, a mai transmis Radu Trifan.

