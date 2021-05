Consilieră USR, de la „flămânzi sub acoperire”, la „cultură şi deşeuri” în Consiliul Judeţean Timiş

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Moş, care este şi co-preşedinte al USR PLUS Timiş, a declarat pentru tion.ro că Ana Munteanu îl va consilia „pe partea de cultură şi deşeuri”. „Normal, Codul Administrativ prevede că pot să fie doi consilieri personali. Ce am decis cu preşedintele CJ este ca vicepreşedinţii să aibă doar unul deocamdată. Eu, în clipa de faţă, tot ce ţine de mine, adică Direcţia Tehnică, arhitect-şef, mă descurc fără consilier personal. Pe partea de cultură şi deşeuri am nevoie de cineva care are experienţă şi cred că e persoana care are cea mai multă experienţă”, a declarat vicepreşedintele CJ Timiş pentru tion.ro.

Într-un comentariu la o postare a profesorului Marcel Tolcea, Ana Munteanu a oferit explicaţii suplimentare despre noul său job, arătând ce o recomandă pentru a ocupa postul de consilier al vicepreşedintelui CJ Timiş „pe partea de cultură şi deşeuri”.



„Experienţa mea în domeniul cultural, din păcate, nu poate fi cuantificată pentru că nici eu nu ştiu când a început şi n-am de unde să ştiu când o să încheie efectiv. Spun asta pentru că provin dintr-o familie unde prima copilărie mi-am petrecut-o pe holurile unui teatru, în timp ce mama mea era secretar literar acolo, iar mătuşa mea actriţă. Cum din prima copilărie rămânem doar cu câteva amintiri mai pregnante, habar n-am la ce am fost expusă în primii ani ai vieţii mele, dar e clar că “am prins microbul” . Ani mai târziu am căpătat o experienţă şi în televiziune, dormind prin cabinele de montaj şi cărând câte un trepied pe la filmări, atunci când părinţii mei nu ajungeau acasă pentru că erau prea pasionaţi de munca pe care o făceau în TVR. Am fost prezentă încă de la primele teste făcute pentru TVR Cultural şi m-am retras de acolo abia atunci când am venit în Timişoara şi am început colaborarea cu Teatrul Naţional - în urmă cu 10 ani. Pe diploma mea de licenţă scrie “actriţă”, dar cu sau fără voia mea am fost expusă la mult mai multe arii din zona aceasta”, a scris Ana Munteanu, care îl va ajuta pe Cristian Moş „să înţeleagă nevoile instituţiilor”. „Totodată voi asculta şi voi colabora cu toţi experţii din jurul nostru dispuşi să acorde o mînă de ajutor”, a mai scris Ana Munteanu.

„Am aflat că sunt: o panaramă, un deşeu, practic”

În ce priveşte experienţa „pe partea de deşeuri”, Ana Munteanu a arătat că experienţa ei „se rezumă doar la iniţierea si implementarea proiectului Borcanul cu Ulei”.

„S-a născut ca un ONG, dintr-o nevoie, şi a crescut în ultimii şase ani organic, iar experienţa acumulată acolo m-a ajutat să înţeleg mult mai bine nevoile comunităţii şi totodată impedimentele de care se lovesc statul şi administraţiile.

Foarte multe lucruri le învăţ din mers, multe altele le ştiam doar din literatura de specialitate. Da, este adevărat că fac parte din “grupul idealiştilor” - sunt genul de om care crede că putem să ajungem să avem un sistem de colectare & reciclare ca în ţările care au depus eforturi să atingă anumite ţinte. (…)

Recunosc că până să ajung să lucrez alături de Cristian Moş mi-era total neclar care este tot procesul de tratare a levigatului (de exemplu) - din fericire sunt încă la vârsta la care învăţ foarte repede, cu mult entuziasm, cu multă determinare, cu foarte mult chef de treabă şi focusată pe rezultate”, a mai arătat Ana Munteanu, dezamăgită de comentariile de pe pagina profesorului Tolcea.

„Am aflat că sunt: o panaramă, un deşeu, practic…. un neica nimeni. Pare că din spatele tastaturii e foarte uşor să jigneşti, să denigrezi, să tragi concluzii pripite. Mi-ar plăcea, şi nu sunt ironică, să-i invit pe toţi aceia care au curiozităţi legate de experienţa mea profesională acumulată până la 32 de ani, de calităţile şi defectele mele, să accepte o invitaţie la un ceai şi hai să ne cunoaştem cu adevărat, nu din titlurile de prin ziare”, a mai scris Ana Munteanu, pe Facebook.

Consiliera USR Ana Munteanu a fost suspendată din partid pentru o perioadă de un an după ce s-a descoperit că a descins cu jandarmii la un restaurant din Timişoara pentru a dovedi că nu sunt respectate măsurile sanitare.

„Decizia de a face acel live a fost greşită. Vreau de la început să ştiţi că nu am luat această decizie de capul meu, singurică, singurică. Au fost la un moment dat câţiva oameni buni care au crezut că fac ceva bine şi care au greşit crezând asta”, a spus Ana Munteanu, sugerând că operaţiunea a fost gândită împreună cu mai mulţi colegi de partid.

Ana Munteanu a mai spus că nu ea a fost cea care i-a trimis pe cei patru „flămânzi sub acoperire” să facă rezervare la restaurant, hotărând să intre în scenă după ce a aflat că restaurantul primeşte ilegal clienţi.

Şefa de cabinet a prefectului de Timiş, Răzvana Popa, a fost sancţionată cu avertisment scris după ce s-a dovedit că s-a implicat în operaţiunea consilierei USR Ana Munteanu.

