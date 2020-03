Conducerea Spitalului de Boli Infecţioase din Timişoara nu mai vrea pacienţi din judeţele vecine. „Nu e normal ca oamenii să fie plimbaţi sute de kilometri”

În acest moment, 75 la sută din pacienţii spitalului de la Pădurea Verde provin din judeţele Caraş-Severin, Hunedoara, Arad, Mehedinţi şi Cluj, doar 25 la sută fiind din Timiş.

„Am făcut această solicitare către Ministerului Sănătăţii, către direcţiile sanitare din judeţele arondate, către Prefectura Timiş şi DSP Timiş. Am solicitat ca fiecare judeţ să pună în aplicare Planul Alb al judeţului repectiv, în care sunt nominalizate spitalele care vor primi pacienţii Covid-19 sau non Covid-19, atât de Terapie Intensivă cât şi în saloane obişnuite. Nu se poate ca un singur spital din partea de vest al ţării să deservească toate cele patru judeţe. În acest moment avem 75 la sută din pacienţii interbaţi din alte judeţe. Nu cred că cea mai bun ăstrategie este se plimbe pacienţii sute de kilometri, cu riscul de deces, complicaţii etc. Nu asta e modalitatea normală. Este deja o lună de zile de când solicităm acest lucru. Rugăm judeţele limitrofe să încerce să decongestioneze spitalul nostru”, a declarat Voichiţa Lăzureanu, directorul spitalului de Boli Infecţioase din Timişoara.

Deocamdată nu sunt probleme cu numărul paturilor. La secţia de Terapie Intensivă sunt ocupate cinci din nouă paturi. Însă medicii vor să fie prezevători pentru momentele în care foarte mulţi timişoreni ar avea nevoie de ajutor.



„Riscul este să ne umplem de pacienţi din alte judeţe. Există spitale în toate judeţele din jur, există reşedinţele de judeţe, municipii, există spitale şi personal medical, nu cred că spitalul nostru poate să fcacă faţă tutror pacienţilor din judeţele limitrofe”, a mai spus Voichiţa Lăzureanu.

La spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara s-au vindecat până acum 53 de pacienţi de Covid-19.



