Comuna de lângă Timişoara unde rata de infectare se apropie de 20/1.000. Viceprimarul: Nu avem ce face, foarte mulţi oameni lucrează în oraş

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, convocat de subprefectul Andrei Molnar, astăzi, în şedinţă online, a aprobat o hotărâre în baza căreia s-au actualizat anexele cuprinzând incidenţa de la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Timiş. Anexele au fost întocmite pe baza ratei de infectare pe ultimele 14 zile, în baza căreia sunt stabilite restricţiile.

Localităţile Gătaia, Boldur, Ghilad şi Tormac au fost trecute pe anexa 1, cuprinzând UAT-urile cu rata de infectare mai mare de 7,5/1000 de locuitori.

Orţişoara şi Variaş au fost trecute pe anexa 2, cuprinzând UAT-urile cu rata de infectare mai mare de 6/1000 de locuitori şi mai mică de 7,5/1000 de locuitori.

Cenad, Găvojdia, Sânpetru Mare şi Teremia Mare au fost trecute pe anexa 3, cuprinzând UAT-urile cu rata de infectare mai mare de 3/1000 de locuitori şi mai mică de 6/1000 de locuitori.

Dudeştii Vechi şi Mănăştiur au fost trecute pe anexa 4, cuprinzând UAT-urile cu rata de infectare mai mare de 2/1000 de locuitori şi mai mică de 3/1000 de locuitori.

Măsurile adoptate astăzi se vor aplica începând de mâine, 09.10.2021.



La următorul punct de pe ordinea de zi a fost adoptată o hotărâre în baza căreia s-a aprobat suspendarea activităţii didactice faţă în faţă şi transferul în online, din cauza infectărilor cu virusul SARS-COV2, la Şcoala Primară Băteşti, Grădiniţa cu Program Normal Găvojdia şi Şcoala Primară Iosif din Liebling.

Rata de infectare la Remetea Mare se apropie de 20/1.000

Conform datelor furnizare de Direcţia de Sănătate Publică, rata de infectare la o mie de locuitori, în judetul Timis este 9,5.



Autorităţile se plâng că nu au cum să controleze situaţia în comună, pentru că mare parte a locuitorilor lucrează în Timişoara, acolo unde s-au şi infectat cu coronavirus.

„Din păcate suntem campioni în ceea ce priveşte rata de infectare. Noi i-am îndemnat pe cetăţeni la responsabilitate, am făcut tot felul de acţiuni pe pagina oficială a primăriei. Le spunem din nou, să poarte mască, să evite locurile aglomerate, dar din păcate restricţii noi la nivel local nu am luat încă. Avem şi o comună mică, cu aproximativ 3.000 de locuitori, de asta asta şi rata de infectare e atât de ridicată. În plus, foarte mulţi dintre cei din Remetea lucrează în Timişoara. Nu prea avem ce face. Petrecând mai mult timp la Timişoara, probabil că de acolo s-au infectat cu acest virus”, a spus Cosmin Chira, viceprimar Remetea Mare.



Viceprimarul mai spune că niciuna dintre persoanele aflate pe listă cu coronavirus nu se află în spital, în stare gravă.

Cea mai mare rată de infectare pe 14 zile este în comuna periurbană Remetea Mare, 19,55 /1.000 de locuitori.