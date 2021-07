Circ ca la uşa cortului la alegerile PNL Timişoara. Persoane care nu aveau drept de vot au forţat intrarea în sală. „Scandal ca pe vremuri în PRM”

La algerile de la PNL Timişoara au fost doi candidaţi, viceprimarul Timişoarei Cosmin Tabără –susţinut de conducerea interimară a filialei, şi consilierul local Raul Ambruş. Probleme au părut din rândul susţinătorilor lui Ambruş, care s-au plâns că au dispărut peste o sută de persoane de pe listele de delegaţi. Sâmbătă, la Sala Capitol şi-au făcut apriţia şi cei care nu aveau dreptul să voteze. Iniţial, aceste persoane nu au fost lăsate să intre în Sala Capitol. La poartă şi-au făcut apariţia agenţii unei firme de pază. A fost chemată şi poliţia. Până la urmă, cu ajutorul unor PNL-işti, printre care şi Cătălin Iapă, fost secretar de stat, s-a forţat intrarea în sală. Alin Nica, preşedintele interimar al PNL Timiş, a anuţat suspendarea alegerilor.

Au fost sustrase şi câteva buletine de vot, două şatampile şi două convocatoare, care se aflau într-o încăpere de la Sala Capitol.

Cu toate astea, în sală s-a continuat procedura de votare, chiar dacă alegerie nu vor fi validate.

„Am hotărât să amânăm alegerile de la organizaţia municipală Timişoara, pentru că lucrurile au degenerat în asemenea hal încât nu mai erau asigurate condiţiile statutare. Oameni care nu aveau dreptul la vot, unii din Lugoj, au forţat intrarea în sală şi au perturbat serios buna desfăşurare a alegerilor. Nu avem certitudinea că unii erau membri ai PNL, nici nu-i cunoaştem, nu ştim cine sunt. Evindet că nu aveau dreptul să fie în sală. S-a ajuns chiar la sustragerea ştampilei partidului, inclusiv ştampila cu semnătura mea, motiv pentru că am hotărât să facem plângeri penale. Aceste comportamente nu sunt reprezentaive pentru PNL, în consecinţă voi propune sancţiuni în conformitate cu statulul partidului”, a declarat Alin Nica, preşedintele interimar PNL Timiş. Acesta susţine că şi se delimitează de astfel de comportamente şi practici “ale unor oameni rău intenţionaţi, care pot face aşa ceva, care discreditează organizaţia noastră”.





“E inacceptabil ca o minoritate să împiedice desfăşurarea alegerilor statutare, în consecinţă vom discuta în Biroul Politic Judeţean paşii pentru revenirea la ordine şi organizarea alegerilor la o dată la care condiţiile vor fi îndeplinite”, a mai spus Alin Nica.

Dănuţ Groza, primaul din Sânnicolau Mare, secretarul general al PNL Timiş, a avut un conflict cu deputatul Claudiu Chira.

“E o zi tristă pentru PNL. Sigur că am i-am identificat şi îi ştim pe cei care au instigat să vină un număr de oameni şi să forţeze intrarea în sală, fără ca acei oameni să aibă drept de vot. Lista de membri a fost primită de la Bucureşti, tocmai în ideea de a nu se introduce sau de a se scoate alţi membri. Am primit lista cu membri care pot participa la alegeri, în concenţă am trimis invitaţiile de convocare pentru aceştia. Am identificat şi o parte din membri care aveau domiciliul pe Lugoj, iar aceştia nu aveau drept de vot în Timişoara. Scrie clar în statut. Acei oameni care au fost instigaţi de colegi de-ai noştri au venit şi au frţat intrarea în sală, forţând votul chiar dacă au adeziuni şi domiciliu în alte localităţi. Sunt mâhnit. Nu am crezut că în PNL avem astfel de colegi”, a spus Dănuţ Groza, care spune că din ambele tabere au existat persoane care nu aveau drept de vot.

Este posibil ca cei care au participat la scandalul de la Sala Capitol să fie excluşi din partid.

“Au forţat intrarea, nu am reuşit să-i oprim. Instigarea lor s-a făcut de colegi de-ai noştri. Sunt convins că vor fin luate măsuri foarte dure împotriva celor care şi-au permis să terfelească imaginea partidului. Am mai văzut scenete din astea, pe vremuri, dar la PRM. Nu am crezut că putem vedea în PNL aşa ceva”, a mai spus Dănuţ Groza.

Raul Ambruş, unul din candidaţii la funcţia de preşedinte PNL Timişoara, nu vede niciun motiv pentru amânarea alegerilor.

“Din punctul meu de vedere, nu există niciun motiv pentru anularea sau amânarea alegerilor. Cvorumul a fost îndeplinit statutar, au fost prezenţi peste 50 la sută dintre oamenii de pe convocator. Mai exact, din 914 peste 700 persoane au fost prezente. Nu are legătură cei de afară. Celor de afară le-a fost îngrădit un drept fundamental de a vota. Toţi membri PNL, cu cotizaţia plătită la zi, îşi pot exercita dreptul la vot. Nu s-a sustras nimic. S-a mers pe convocator, s-a votat ordinea de zi, secretariatul tehnic, comisia de numărare, oamenii şi-au exercitat dreptul de vot, încă se numără, s-a filmat totul cu trei camere, nu văd niciun motiv pentru amânarea alegerilor”, a spus Raul Ambruş.