Cine sunt oamenii care protestează 40 de zile la Timişoara faţă de avorturi. „Sunteţi stăpâni pe trupul vostru! Dar aici vorbim despre un alt trup“

Reprezentanţi ai mai multor confesiuni religioase participă la un protest intitulat „40 de zile pentru viaţă“ care are loc în faţa Maternităţii „Odobescu“ din Timişoara. Prima zi a mitingului a fost miercuri, 6 martie, iar protestul ar urma să continue timp de 40 de zile.





Cei câţiva oameni care se adună în faţa maternităţii îşi propun să susţină protestul câte 12 ore în fiecare zi, în intervalul orar 7.00 – 19.00. Demonstranţii poartă pancarte pe care le denumesc „pro-viaţă“ şi spun că vor să atragă atenţia opiniei publice, care ar trebui să conştientizeze „problema avorturilor“.



„Vorbim despre o speţă foarte serioasă. Despre o categorie de persoane care se dezvoltă intrauterin. Până acum a fost o ambiguitate, că ştiinţa spunea altceva, dar acum embriologia ne ajută. Acum ştim 100% că există viaţă de la început, din prima zi. Când celula s-a format, avem tot ce trebuie acolo ca o fiinţă umană să se poată dezvolta. A atenta la fiinţa umană din perioada aceasta de dezvoltare e mai grav decât dacă ataci o persoană care se poate apăra. Un copil nenăscut nu se poate apăra. De aceea vrem să fim vocea lor“, a declarat Ghiţă Alexei, organizatorul manifestării de la Timişoara, care este director al Fundaţia Estera, un centru de consiliere pentru femeile cu sarcină neplanificată şi ale familiilor acestora.



„Dumnezeu respectă alegerea fiecăruia“



Întrebat ce le răspunde femeilor care militează pentru a-şi folosi corpul aşa cum consideră, organizatorul mitingului a spus că respectă punctul de vedere al fiecăruia. „Dumnezeu respectă alegerea fiecăruia. Dar răspunsul meu pentru aceste femei este: «Da, sunteţi stăpâni pe trupul vostru! Dar aici vorbim despre un alt trup. Despre o altă persoană. Din prima zi vorbim de o viaţă biologică, nu numai spirituală. Este un trup, chiar dacă are 20 de grame. Are tot ce trebuie să se dezvolte». Nu este corect să privim un copil nenăscut ca şi cum ar fi o tumoare, o problemă care te încurcă. Acesta este scopul campaniei, ca oamenii să înceapă să înţeleagă. Am vrea să se introducă în lege ca femeia care face o întrerupere de sarcină să aibă un timp de gândire. Să fie informată“, a explicat Alexei.



„Particip la campanie pentru că este vorba de valori. E important să spunem punctul de vedere al copiilor nenăscuţi, în dreptul cărora nu vorbeşte nimeni. Părerea mea este că oaneii sunt prost înformaţi legat de avort. Noi vrem să transmitem un mesaj, vrem să informăm lumea ce înseamnă un copil nenăscut. Pe pancarta mea scrie că <Naţiune care renunţă la proprii copii este o naţiune fără speranţă>”. Şi e foarte adevărat. Dacă părinţii noştri nu ne voiau pe noi, nu eram. Fiecare trebuie să gândească aşa”, a spus Cosmin Agafiţei, un tânăr de 25 de ani, care participă la campanie. „Sunt lucruri foarte importante pentru viaţa noastră. Nu strigăm, nu vociferăm, ne facem doar prezenţa, stăm de vorbă cu oameni, mulţi ne întreabă cine suntem, ce facem aici. Foarte mulţi sunt de acord cu noi, alţii nu sunt de acord”, a spus Teodor Ioan, un bărbat care purta mesajul „Tăticule, când mă vei ţine în braţele tale, mă vei iubi!”.





Participă toate confesionile religioase



Campania „40 de zile pentru viaţă“ este o campanie civică, iniţiată în nume personal de creştini de diferite confesiuni din Timişoara. Aceştia spun că nu protezează în numele vreunei biserici, organizaţii sau instituţii.



„În zilele de protest şi-au programat prezenţa membri din comunităţile locale de credincioşi, din tot arcul creştin din Timişoara, începând de la binecuvântarea mitropolitului Banatului până la romano-catolici, greco-catolici, reformaţi, protestanţi, evanghelici, biserici independente. Toată lumea este parte a acestei campanii“, a mai declarat Ghiţă Alexei.

Medicii susţin campania



Medicii din Timişoara susţin campania „40 de Zile Pentru Viaţă“, considerând că orice modalitate care aduce la cunoştiinţa femeilor mijloacele contraceptive este binevenită.



„Femeile trebuie conştientizate că avortul nu trebuie să reprezinte decât o soluţie de maximă raritate. Se pot utiliza şi există nenumărate mijloace contraceptive la dispoziţia cuplurilor ca femeia să nu rămână gravidă. Avem datoria să ducem la scăderea numărului de avorturi în România. Sigur că nici epoca ceauşistă, în care avortul a fost interzis, n-a reprezentat o soluţie, iar România a ajuns să fie pe primul loc în lume la decese prin avorturi provocate. Nici acea variantă absurdă nu a adus la nimic bun. Femeia are dreptul să decidă asupra viitorului şi asupra comportamentului, dar privind o viitoare viaţă este bine ca avortul să fie evitat“, a declarat medicul ginecolog Marius Craina, directorul Spitalului Judeţean din Timişoara.



Campania pornită de catolicii din SUA



Campania se desfăşoară simultan, în perioada 6 martie – 14 aprilie, în Timişoara şi în alte 500 de oraşe din 25 de ţări. În România, pe lângă oraşul de pe Bega, protestul se mai desfăşoara la Cluj-Napoca şi la Bistriţa.



„Campania a pornit în 2007, în Statele Unite ale Americii. Vine din zona catolică. De accea şi începe odată cu intrarea în Postul Paştelui Catolic (n.r. - catolicii au intrat din 6 martie în Postul Mare) şi ţine 40 de zile. Dar această campanie a fost îmbrăţişată pe rând de creştinii de orice confesiune. Campania are doar pancarte «pro-live» echidistante“, a explicat Ghiţă Alexei.



Conform datelor Ministerului Sănătăţii, România este pe primele locuri în lume la numărul de avorturi, cu peste 100.000 de întreruperi de sarcini anual, iar judeţul Timiş este pe locul doi în ţară, cu peste 4.000 de cazuri înregistrate în fiecare an.

