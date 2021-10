Cine este deputatul AUR care i-a denunţat pe liberalii acuzaţi că au încercat să îl cumpere. Ce promitea când a fost ales

Dosarul penal în acest caz a fost deschis după denunţul deputatului AUR, care i-a înregistrat pe Bitea şi Şandru în timp ce îi promiteau numirea unor apropiaţi în posturi de conducere a unor instituţii publice în schimbul absenţei de la votul moţiunii de cenzură.

”Mă bucur că DNA se mişcă cu celeritate. Cel mai important şi cel mai important este să lăsăm anchetatorii să-şi facă datoria. Apreciez faptul că la nici 72 de ore de la depunerea plângerii m-au chemat să dau declaraţie, după câteva zile m-au chemat să depun dispozitivul original cu care s-a făcut înregistrarea, iar după încă trei zile au făcut anunţul”, a declarat Stoica, potrivit pressalert.ro.

Potrivit sursei citate, parlamentarul a declarat că ”în Marea Britanie m-am săturat să văd că se face justiţie la televizor, că-i luau în cătuşe şi după erau scăpaţi, eliberaţi”. „Vreau să se facă o anchetă curată, decentă. După 32 de ani, cred că trebuie să fie o normalitate să nu fim de acord cu astfel de practici. Ce am făcut eu este un act de normalitate”, a declarant Ciprian Titi Stoica.

Plecat în Anglia barman, întors parlamentar

După alegerile parlamentare din 2020, când a fost ales parlamentar, Ciprian Titi Stoica şi-a spus povestea pentru „Adevărul”, arătând că a plecat în Anglia în 2010, unde a început să lucreze ca ajutor de barman şi a evoluat până la funcţia de şef de staţie de tren. ”Sunt cel mai înalt grad în staţia respectivă, chiar sub management. De cele mai multe ori sunt responsabilul de staţie, când nu sunt managerii în zonă. Acopăr şefii de echipă pe toate domeniile pe care operăm, de la vânzarea de bilete la accesul la porţi, la mişcarea trenurilor. Mai nou, sunt controlor de trafic atunci când e nevoie. Sunt omul bun la toate în staţia în care lucrez”, declara Ciprian Titi Stoica pe când era încă în Marea Britanie.

Deputatul a declarat la începutul mandatului că vrea să fie un parlamentar pe model britanic. „Nu este normal să reprezinţi o comunitate şi să nu trăieşti în sânul ei. Ce pot să îi asigur pe timişeni este că pentru prima dată în 31 de ani după Revoluţie vor avea cu adevărat un reprezentant după model britanic. Aici am intrat în contact cu membri din parlamentul britanic, am văzut cum se face, am suportul lor să îmi dea tot know-how-ul despre cum se dezvoltă relaţia cu comunitatea pe care o reprezinţi. Eu cred că o să fie ceva nou şi inovator”, mai spunea Ciprian Titi Stoica după ce a fost ales deputat de Timiş.

