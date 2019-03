Centrul oraşului Timişoara a rămas fără internet şi semnal tv, după ce primarul Nicolae Robu şi echipe de la Primărie au tăiat cablurile aeriene

Mai mulţi angajaţi de la Primăria Timişoara, cu sprijinul Societăţii de Transport Public, au retezat, luni seara, mai multe cabluri aeriene ale operatorilor care au sfidat repetatele solicitări ale Primăriei de a-şi duce firele în subteran.

Echipamentele a opt operatori de cablu au fost afectate, astfel că aproape toată zona centrală a oraşului are acum de suferit. Este vorba de timişoreni care locuiesc în cartierul Cetate, respectiv firme care au sediile aici.

Primarul Nicolae Robu a urcat şi el într-o nacelă a unui utilaj de lucru la înălţime şi a tăiat câteva cabluri.

"Am anunţat destul de demult şi am reanunţat şi tot reanunţat că vine momentul în care declanşăm o campanie de tăiere a cablurilor pentru a-i obliga pe proprietarii lor să le ducă în subteran. Au fost notificaţi, răsnotificaţi şi, din păcate, niciodată nu s-au dovedit constructivi. Ei au periclitat mai multe proiecte, când am fost nevoiţi, tot aşa, să recurgem la ghilotină să ne putem încadra în termene, pentru că ei nu au catadicsit să vină să ducă în subteran cablurile. Mie îmi pare foarte rău pentru cetăţeni pentru că nu au nicio vină. Ei sunt abonaţi la diverşi operatori pentru diverse servicii. De vină sunt furnizorii respectivi pentru că nu îi respectă pe abonaţii lor, pentru că, dacă i-ar fi respectat, nu ar fi creat această situaţie”, a declarat primarul Nicolae Robu.

Reprezentanţii firmelor de cablu au aflat de acţiunea Primăriei şi au sosit în zona Catedralei cu echipe de intervenţie să-şi demonteze singuri firele, pentru a nu fi distruse, urmând să găsească soluţii pentru a le îngropa cât mai repede.

"La noi la UPC între 800 şi 1.000 de abonati sunt afectaţi, doar pe partea de business, fără persoane fizice. Avem şi persoane fizice, dar nu ştiu câţi. Ştiu că am mai încercat să discutăm la Primărie, s-au făcut anumite tronsoane subterane, pe porţiuni, dar asta e tot ce ştiu, un procentaj prea mic. Acum aşteptăm să vedem, să vedem până unde se taie, să găsim o variantă, dacă există. Poate să dureze o zi, o săptămână, o lună", a declarat Sebastian Huluţa, reprezentant UPC România.

Potrivit reprezentanţilor Primăriei Timişoara, luni seara, muncitorii vor reteza cablurile până în dreptul intrării în Piaţa Victoriei. Ei mai spun că astfel de acţiuni vor mai avea loc şi în alte zone ale oraşului.

