Cea mai fotografiată stradă din centrul Timişoarei. Povestea umbrelelor care schimbă complet peisajul FOTO

Trebuia să fie ceva care să dea prospeţime, culoare şi care să încânte toţi locuitorii urbei de pe Bega.

Apoi, umbrelele au revenit pe strada Alba Iulia în perioada Festivalului Timfloralis, iar din 2017 cei de la „Noi Re-creăm” au decis să nu mai dea jos umbrelele, lăsându-le cât timp acestea rezistă în bătaia vântului.

În ultimii ani, umbrelele sunt repuse după primăvara şi rămân acolo toată vara. Când e furtună, echipele de la primărie intră pe stradă cu o camionetă cu nacelă şi închid umbrelele.

Spectacol de lumini pe strada Alba Iulia din Timişoara FOTO Marcel Neag



Cert este că strada Alba Iulia este un loc în care aproape fiecare trecător a făcut cel puţin o dată o poză sau un selfie.