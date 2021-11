Ce a pătimit un român al cărui zbor cu avionul a fost anulat: „Cum te poţi întoarce de undeva înainte să pleci?”

De 1 iunie 2021, când se sărbătorea Ziua Copilului, timişoreanul Remus Ionuţ Naghi a vrut să le facă un cadou copiilor şi să îi ducă în Bucureşti, cu avionul. Ideea a surâs şi unor prieteni, astfel că Remus Ionuţ Naghi a rezervat pentru 1 iunie 2021 opt bilete, la zborul Blue Air Timişoara – Bucureşti şi retur, cu plecare din Timişoara la ora 9.00 şi întoarcere din Bucureşti, la ora 21.15. Biletele au fost cumpărate în 19 aprilie 2021, prin intermediul agenţiei avion.ro, deţinută de o firmă din Finlanda.

Modificare orar de zbor

În 13 mai 2021, Remus Ionuţ Naghi şi pasagerii pentru care timişoreanul a plătit biletele erau anunţaţi că „din motive operaţionale”, orarul zborului de întoarcere din Bucureşti a fost modificat. Potrivit noului orar, zborul de modificare a fost programat în 1 iunie 2021, la ora 7.30. „În fapt, «modificarea de orar» însemna că zborul retur (Bucureşti Otopeni - Timisoara) programat pentru seara zilei de 01.06.2021 a fost anulat, iar noi am fost înştiinţaţi că am fost reprogramaţi pe zborul Blue Air Bucureşti Otopeni - Timisoara pentru dimineaţa zilei de 01.06.2021. Acest zbor, pe care am fost reprogramaţi, decola din Bucureşti înaintea zborului nostru de dus Timişoara - Bucureşti Otopeni. Nu am înţeles niciodată cum poţi să te întorci de undeva înainte de a pleca?”, a declarat Remus Ionuţ Naghi pentru „Adevărul”.

Coşmarul obţinerii unui voucher

Odată cu emailul prin care a fost anunţat că orarul de zbor a fost „modificat”, timişoreanul a fost informat şi că „la cerere, suma totală a rezervării poate fi rambursată utilizând aceeaşi metodă de plată utilizată pentru achiziţionarea biletului”.



„Vă rugăm să reţineţi: din cauza volumului mare de incidente în criza COVID-19, rambursarea biletului poate dura mai mult decât in mod normal”, a transmis Blue Air, specificând: „în cazul în care rezervarea modificată a fost creată prin intermediul unei agenţii, vă rugăm să contactaţi agentul de turism”. De la agenţia de turism, timişoreanul a fost anunţat că nu îi pot fi rambursaţi banii, dar poate primi un voucher pe care îl poate folosi ulterior. Deşi a trecut aproape jumătate de an, omul nu a reuşit nici să îşi recupereze banii, nici să primească un voucher.

Trimis de pe email pe call-center şi invers

„Cu cei de la Blue Air nu am reuşit să iau legătura niciodată: am încercat telefonic în repetate rânduri, am aşteptat câte 30-40 de minute, nu am reuşit să intru în legătură cu nimeni niciodată. Am scris e-mail, nu am primit răspuns. Am scris pe messengerul lor, nu am primit niciun răspuns. Cu cei de la avion.ro am luat legătura atât telefonic, cât şi prin e-mail, dar nu am obţinut nimic. Când discutam cu cei de la call center, îmi spuneau că trebuie să trimit e-mail, cât trimiteam e-mail-uri îmi spuneau că trebuie să sun la call center că doar acolo se poate rezolva această problemă”, povesteşte timişoreanul, exasperat.



„Adevărul” a încercat să obţină un punct de vedere de la Blue Air. Administratorii paginii de Facebook ne-au recomandat să transmitem un email la adresa pr@blueair.aero, de unde nu am primit, însă, niciun răspuns. Nici telefonic, reprezentanţii Blue Air nu au putut fi contactaţi, un fost purtător de cuvânt al companiei susţinând că este posibil ca operatorul aerian să nu mai aibă un departament de comunicare cu presa.

Nici reprezentanţii avion.ro nu au putut fi contactaţi pentru un punct de vedere, singurul număr de telefon de contact fiind cel de call-center, pentru rezervări, unde „Adevărul” nu a reuşit să ia legătura cu un operator, deşi a încercat în repetate rânduri.