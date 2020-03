Ce măsuri de prevenţie poţi lua dacă locuieşti în aceeaşi casă cu persoane vârstnice. Sfaturile doctorului Musta

Toate studiile şi statisticile realizate după izbucnirea epidemiei COVID – 19 arată că persoanele cele mai expuse şi vulnerabile sunt vârstnicii. Pentru că mulţi s-au întrebat ce măsuri pot lua dacă locuiesc în aceeaşi casă cu persoane vârstnice, medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara, a prezentat pe grupul City Doctors un set de măsuri de prevenţie pe care le pot lua cei care locuiesc în aceeaşi casă cu persoane vârstnice.

„Ştiu că sunt foarte complicat de respectat regulile de prevenţie într-o locuinţă unde staţi împreună cu cei în vârstă, mai ales dacă aveţi la dispoziţie puţine camere şi băi”, a arătat medicul. Virgil Musta a arătat că indiferent de spaţiul pe care îl aveţi la dispoziţie, puteţi să luaţi următoarele măsuri:

· în primul rând, voi, cei care ieşiţi din casă pentru diverse motive (serviciu, aprovizionare) este esenţial să respectaţi cu stricteţe toate măsurile de prevenţie, pe care le-am prezentat deja în postările anterioare (mască, distanţă etc)

· la intrarea în casă, de asemenea, trebuie efectuaţi acei paşi descrişi anterior (dezinfectarea tălpilor pantofilor, pantofi diferiţi în casă, haine diferite, spălat bine mâini, dezinfectare telefoane etc)

· în interiorul locuinţei, încercaţi măcar să le amenajaţi o cameră separată, care să fie aerisită şi în care să stea cât mai mult, lângă o baie a lor (dacă este posibil)

· încercaţi să creaţi un anumit circuit în casă, atât pentru modul în care circulaţi, cât şi pentru suprafeţele pe care le atingeţi

· folosiţi pe rând spaţiile comune

· când sunteţi în aceeaşi încăpere, încercaţi să păstraţi tot timpul o distanţă de 2 metri şi purtaţi mască şi d-voastră şi ei

· aerisiţi de cât mai multe ori încăperile, o lampă UV ar putea ajuta la sterilizarea aerului

· dezinfectaţi cât mai des suprafeţele (podea, mese etc), dezinfectaţi toaleta cu clor cât mai des (indicat după fiecare folosire)

· să aveţi veselă dedicată, care va fi spălată foarte bine cu detergent şi apă fierbinte

· spălaţi cât mai des hainele din casă, iar pentru cele care se pot spăla la temperaturi înalte, folosiţi această metodă

„Vă încurajez să fiţi creativi în a găsi măsurile cele mai eficiente, fără supărări în cadrul familiei, fiecare trebuie să înţeleagă că sunt necesare aceste măsuri pentru ca fiecare membru al familiei să depăşească cu bine această perioadă. Orice alte idei, le puteţi adăuga şi în comentariile de aici. Pentru cei care au spaţiu foarte limitat în cadrul locuinţe şi ar fi de acord ca persoanele în vârstă să fie cazate pentru o perioadă în altă parte, în anumite spaţii special amenajate pentru ei (ex. hoteluri, pensiuni etc), unde să poată fi protejaţi şi unde să primească toate cele necesare, am putea gândi împreună un proiect concret în acest sens”, a mai arătat Virgil Musta, care a lansat şi un apel pentru membrii grupului City Doctors.

„Cine cunoaşte persoane din grupele de risc care doresc să se protejeze astfel, să ne anunţe pe grup, pentru a le centraliza şi a vedea dacă am putea să ne mobilizăm pentru a implementa cât mai repede un astfel de proiect. Mă voi implica direct şi eu.Vă mulţumesc anticipat pentru efortul fiecăruia dintre voi! Ţinem aproape, deşi păstrăm distanţa! Numai împreună vom reuşi!”, a încheiat medicul timişorean.

