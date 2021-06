Cazul unui judecător care era să ajungă procuror militar fără să ştie: „Întortocheate sunt căile justiţiei”

În şedinţa din 8 iunie, secţia pentru procurori a CSM a decis că judecătorul Mircea Creţu nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi transferat pe funcţia de procuror la Parchetul Militar Timişoara. Decizia a fost luată cu patru voturi pentru neîndeplinirea condiţiilor şi două voturi pentru îndeplinirea condiţiilor de transfer la Parchetul Militar.

În condiţiile în care transferul unui judecător, preşedinte de curte de apel, în procuratura militară ar fi o premieră, „Adevărul” i-a solicitat judecătorului Mircea Creţu un punct de vedere cu motivele pentru care a cerut să devină procuror militar.

Preşedintele Curţii de Apel Timişoara a declarat că, în anul 2019, înainte de a deveni preşedinte al Curţii de Apel Timişoara, a depus la Secţia Parchetelor Militare o cerere de transfer pe funcţia de procuror la Parchetul Militar Timişoara.

„Când am făcut cererea am primit o scrisoare de la şeful Secţiei Parchetelor Militare în care mi-a spus că, deoarece am depăşit vârsta de 45 de ani, nu pot să mă încadrez în Parchetul Militar fiindcă nu poţi fi ofiţer activ decât până în 45 de ani”, a declarat Mircea Creţu, potrivit căruia după adresa de la Secţia Parchetelor Militare a înţeles că nu îndeplineşte condiţiile de transfer şi şi-a luat gândul de la o carieră în procuratura militară.

Între timp, Mircea Creţu a devenit preşedinte al Curţii de Apel Timişoara şi susţine că s-a declarat surprins că solicitarea sa a ajuns să fie discutată în CSM.



„M-am trezit că se spunea că cererea mea a trecut pe la CSM. Nu am nicio explicaţie. Mi se pare şi ciudat că se întâmplă în condiţiile în care şeful Secţiei Parchetelor Militare spune că nu îndeplineşti condiţiile, nu ştiu ce sens mai are să treacă prin CSM. Şi eu m-am mirat, din moment ce renunţasem”, a mai declarat judecătorul Mircea Creţu.

Magistratul a explicat şi motivele pentru care a vrut în 2019 să devină procuror militar. „Fiind mai spre sfârşitul carierei am vrut să fac şi activitate de procuror şi acolo era volumul de muncă mult mai mic. O ştie toată lumea. Eu sunt şi avocat şi mă interesa ca în ipoteza în care aş lucra ca avocat să am experienţă şi în urmărire penală”, a mai arătat Mircea Creţu.

O altă ciudăţenie: două voturi pentru în CSM

Judecătorul Mircea Creţu s-a declarat, de asemenea, surprins că, deşi el însuşi a înţeles că nu îndeplineşte condiţiile pentru a deveni procuror militar din cauza vârstei, doi dintre membri secţiei pentru procurori a CSM au considerat că îndeplineşte condiţiile.

„Asta a fost cea mai tare. Doi au considerat că aş îndeplini condiţiile. Asta chiar e surprinzător. Întortocheate sunt şi căile justiţiei. Ar fi fost culmea să fi considerat patru (n.r. că îndeplineşte condiţiile) şi fără să îndeplinesc condiţiile şi fără voia mea să fi ajuns într-un final procuror militar”, a declarat Mircea Creţu.

Explicaţia CSM

Purtătorul de cuvânt al CSM, Iulia Craiu, a explicat condiţiile în care solicitarea judecătorului Mircea Creţu de transfer la Parchetul Militar a ajuns să fie analizată în secţia pentru procurori a CSM, deşi solicitarea nu mai era de actualitate.

Potrivit purtătorului de cuvânt al CSM, Mircea Creţu a depus cererea de transfer la Parchetul Militar în toamna anului 2019, iar solicitarea sa a fost analizată în iunie 2021, fie pentru că în această perioadă nu au fost analizate astfel de cereri, fie pentru că judecătorul nu şi-a retras formal cererea de transfer la Parchetul Militar şi astfel, secţia pentru procurori a fost nevoită să analizeze cazul.

