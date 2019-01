Cât de periculoasă este, în realitate, o gumă înghiţită. Gastroenterolog: „N-am intervenit niciodată pentru aşa ceva“

Guma de mestecat nu se lipeşte de stomac, afirmă specialiştii în gastroenterologie. Contrar mitului care spune că odată ce a fost înghiţită, guma se poate lipi de intestine şi poate provoca grave probleme de sănătate, acest lucru nu se întâmplă în realitate.



Medicul Ioan Octavian Musta, şeful Secţiei de Gastroenterologie de la Spitalul Municipal Timişoara, a explicat că mestecatul gumei poate să ducă la o întărire a maxilarului, dar poate să declanşeze exces de secreţie gastrică şi să apară patologie digestivă.

În privinţa problemelor ce ar putea fi cauzate de înghiţirea gumei de mestecat, medicul a arătat că în cariera sa nu a întâlnit astfel de cazuri. „De la o gumă, dacă o înghiţi, foarte probabil nu se întâmplă nimic pentru că organismul are suficiente resurse să o digere sau să o elimine. Nu cred că rămâne cu aderenţa, dar în zonele de trecere nu e exclus să facă un mic blocaj, dar nu de la o gumă. Nu am avut niciodată situaţii în care să trebuiască să intervin să scot gumă din stomac. Am scos ace, linguri şi alte prostii, dar gumă nu”, a mai declarat specialistul gastroenterolog.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: