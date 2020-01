Cât a costat în provincie dezmăţul cu artificii din noaptea de Revelion. Spectacolele comandate la Afumaţi sau Dorohoi, mai scumpe decât la Timişoara

În urma unei analize a sistemului electronic de achiziţii publice, „Adevărul” a identificat 327 de contracte de achiziţii publice directe care vizează achiziţia unor servicii pirotehnice de Revelion. Cele 327 de primării identificate au „spart” pentru artificiile de Revelion peste trei milioane de lei. Suma ar putea fi, însă, mult mai mare pentru că unele primării, cum este cazul Timişoarei, au atribuit artificiile la pachet cu organizarea spectacolului artistic din centrul oraşului.

Reprezentanţii Primăriei Timişoara au declarat că tot spectacolul de Revelion de la Timişoara a costat 52.000 de euro, din care 7.500 de euro au fost alocaţi focului de artificii, restul fiind pentru artişti, scenă şi alte cheltuieli. Prin comparaţie, spectacolul de artificii de la Timişoara a fost mai ieftin decât în comuna ilfoveană Afumaţi, unde, potrivit SICAP, primăria a plătit pentru focul de artificii din noaptea de Revelion 47.000 de lei (9.850 de euro). „A fost un pachet care a inclus artificiile, a fost un joc de lumini cu patru lasere, instalaţie de sunet plus încă două efecte speciale. Artificiile probabil nu au costat mai mult de 30.000 de lei. Nu sunt simple artificii, au fost însoţite de mai multe lucruri care au creat un eveniment pe care oamenii şi-l doreau. Noi nu am mai organizat de cinci ani. După tragedia de la Colectiv am renunţat o perioadă să mai organizăm în aer liber”, a declarat primarul Gabrieal Dumanica.

Primăria din Dorohoi, judeţul Botoşani, a plătit pentru focul de artificii din noaptea dintre ani suma de 40.000 de lei (8.500 euro). Primarul din Dorohoi nu a putut fi contactat. Potrivit SICAP, contractul prevede ca de cei 40.000 de lei firma SC Mov SRL să realizeze un speactacol pirotehnic „de aproximativ 9-10 minute la care se vor folosi materiale pirotehnice din clasele F2,F3,F4”.

Primarul comunei Suciu de Sus: „A fost extraordinar de frumos”

Unul dintre cele mai scumpe focuri de artificii din noaptea de Revelion a fost realizat în comuna maramureşeană Suciu de Sus. Dacă în oraşe reşedinţă de judeţ s-au cheltuit pentru artificiile de Revelion sume de 22.000 de lei (Reşiţa), 26.000 de lei (Focşani), 18.000 de lei (Târgu Mureş), 16.000 de lei (Ploieşti), Primăria Suciu de Sus i-a plătit unei firme din Oradea care are în portofoliu servicii realizate pentru oraşe mari şi evenimente importante, suma de 30.000 de lei. Primarul Viorel Paşca susţine că a vrut să le ofere cetăţenilor din comuna lui şi din comunele învecinate un spectacol pirotehnic de calitate.

„Nu am înţeles. De ce să vă atragă atenţia în mod deosebit că se organizează de Revelion în toată ţara aşa ceva. Noi dacă am făcut în Suciu de Sus nu înseamnă că am dat în cap la cineva. La noi se adună lume multă din satele învecinate de peste tot. S-a adunat lume multă. Aproape 2.000 de oameni. Noi nu am făcut Zilele Suciului, nu am cheltuit pe altceva şi am considerat că măcar la final de an e necesar. E oportun să se facă aşa ceva dacă nu am făcut alte festivităţi pentru care să cheltuim bani. A fost extraordinar de frumos, ceea ce numai la oraşe se face. Achiziţia s-a făcut corect, fără alte probleme”, a declarat primarul din Suciu de Sus pentru „Adevărul”.

Cel mai scump foc de artificii, organizat la Târgu Jiu

Contractele identificate de „Adevărul” pe SICAP au scos la iveală că unii primari au plătit pentru focul de artificii echivalentul a 1.000 sau 1.500 de euro, dar mulţi au mers şi la 2.500, 3.000 sau chiar patru mii de euro. De departe, cel mai scump foc de artificii a fost la Târgu-Jiu. Primăria a plătit pentru spectacolul pirotehnic 20.0000 de euro (95.000 de lei). În cadrul unui reportaj realizat de TVR Craiova, primarul din Târgu Jiu a declarat că „am încercat de fiecare dată să găsim cea mai bună soluţie”. „Am încercat să le oferim un spectacol de calitate celor din Târgu Jiu şi nu numai celor din Târgu Jiu. Sunt sigur că s-au bucurat şi cei care au venit ca turişti”, a declarat primarul Marcel Romanescu, pentru TVR Craiova, în noaptea de Revelion.





Contractul încredinţat prin atribuire directă a prevăzut: foc artificii cu durata de 8 minute realizat cu produse pirotehnice de calibru mare din clasele IV; initierea produselor se va face din 9 puncte de tragere si toate produsele vor fi sincronizate pe un fond muzical. Contractul în valoare de 20.000 de euro i-a fost atribuit lui Andritoiu Ioan Intreprindere Individuală. „În preţ au fost incluse şi echipamentele adiacente folosite: sistemul de sunet line array, care a acoperit câteva sute de metri, spectacolul de lumini, ecran led”, a declarat Ioan Andritoiu pentru „Adevărul”.





Potrivit confidas.ro, Intreprinderea Individuală care a realizat focul de artificii de 20.000 de euro de la Târgu Jiu a avut în 2018 şi 2019 contracte publice, în special cu Ansamblul Doina Gorjului, în valoare de peste 100.000 de lei. De asemenea, firma Events Light Solutions SRL, în care Ion Andriţoiu este unic acţionar, a obţinut în perioada 2017 – 2019 contracte atribuite direct în valoare de peste 500.000 de lei, „grosul” venind de la Ansamblul Doina Gorjului, Casa de Cultură şi Biblioteca Rovinari şi Primăria Târgu Jiu. De asemenea, o altă firmă, Proiecţii pe Apă SRL, în care Ion Andriţoiu este asociat, în proporţie de 50 la sută, cu George Cătălin Andriţoiu a avut, în perioada martie 2017 – ianuarie 2018, contracte publice în valoare de 437.000 de lei. Din această sumă, 174.000 au fost încasaţi primiţi numai de la Ansamblul Doina Gorjului.