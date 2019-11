Carte despre Revoluţia din 1989, lansată de securiştii epocii Ceauşescu. „Serviciile de informaţii străine au vrut să schimbe regimul în forţă“

„Decembrie 1989 – Strigăt pentru adevăr” – este titlul unui volum colectiv pentru realizarea căruia au contribuit mai mulţi ofiţeri de securitate din timpul dictaturii ceauşiste. Scopul acestui volum, alcătuit din eseurile publicate în revista „Vitralii – lumini şi umbre” a cadrelor militare în rezervă şi în retragere SRI, este să prezinte câteva mărturii ale unor ofiţeri din peste 25 de oraşe din ţară care lămuresc evenimentele din decembrie 1989 din perspectiva cercului interior al deţinătorilor puterii şi al informaţiilor din perioada dictaturii comuniste.

Într-un volum de 530 de pagini, intitulat „Decembrie 1989 - Strigăt pentru adevăr”, foştii angajaţi ai Departamentului Securităţii Statului prezintă varianta lor despre evenimentele de acum 30 de ani care au dus la răsturnarea dictaturii lui Ceauşescu şi la schimbarea regimului.

„Am iniţiat această carte în ideea de a reliefa aspecte inedite din intervenţia statelor străine şi a serviciilor de informaţii străine indiferent că sunt cele occidentale sau estice, în derularea evenimentelor şi în interesul de a schimba regimul. Şi de a-l schimba în forţă, prin vărsare de sânge. Pentru că nu era nimic dacă se întâmpla şi în România ca şi în celelalte ţări. De schimbat, trebuia să se schimbe regimul în România, pentru că nu se mai putea continua... Nu trebuia să moară oameni. Serviciile de informaţii străine au informat şefii lor că România apărată de securitate, celelalte servicii de informaţii, armata, miliţia sunt atât de puternice şi fidele regimului comunist încât nu se va putea făptui Revoluţia decât prin vărsare de sânge. Greşit. Pentru că şi securiştii, şi miliţienii, şi cei din armată aveau multe probleme şi neajunsuri, au suferit şi ei”, a spus generalul în rezervă Nicolae Flore, angajat al departamentului de Contraspionaj al judeţului Timiş, unul din semnatarii din carte.





„Nu am avut un scop de a scoate securitatea basma curată”

Nicolae Flore afirmă că Securitatea ştia de mulţi ani că va veni schimbarea de regim, că serviciile l-au informat pe Nicolae Ceauşescu, doar că acesta nu era dispus să renunţe la putere. Alte informări nu mai ajungeau la dictator, ci se opreau la Elena Ceauşescu, spune fostul general de securitate Florea, care promite cititorilor că vor afla multe noutăţi legate de evenimentele din decembrie 1989.

„Am vrut să prezentăm aspecte inedite, mai puţin cunoscute. Cititorii vor afla multe aspecte despre cine sunt trădătorii de ţară, cum au acţionat, sunt informaţii şi despre spionii străini care au fost, sunt lucruri deosebit de interesante. Nu am avut un scop de a scoate securitatea basma curată. Nici nu vrem să facem acest lucru. Dar am vrut ca lumea să ştie câteva aspecte care sunt inedite. De asta am zis «Strigăt pentru adevăr!»”, a mai spus Nicolae Flore.

„Nu mai interesează pe nimeni aflarea adevărului”

Printre cei care scriu în carte este şi fostul adjunct al Securtităţii Timiş Radu Tinu.





„Cu excepţia Timişoarei, Clujului, Aradului, Sibiului, în toate celelalte oraşe evenimentele s-au declanşat după plecarea cuplului Ceauşescu, în 22 decembrie. O să vedeţi că acolo toţi ofiţerii de securitate au fost arestaţi, reţinuţi, armele lor au fost încuiate sau luate de Armată. La Brăila, au fost 44 de morţi şi 99 de răniţi. Cine a fost de vină? Orice om de bună credinţă îşi poate face o imagine mai clară asupra evenimentelor din 1989. După 30 de ani, nu au evoluat lucrurile deloc în ceea ce priveşte aflarea adevărului. Oamenii care sunt interesaţi în aflarea adevărului, cei care au fost răniţi, morţi – restul sunt profitori, nu mai au niciun interes. Se mulţumesc cu acea indemnizaţie de 2.000-3.000 de lei pe lună, cu pământul primit sau cu spaţiile pentru magazine. Nu-i mai interesează nimic. Nici măcar autorităţile nu sunt interesate să afle cine sunt cei şapte decedaţi în Timişoara, care sunt necunoscuţi”, a declarat Radu Tinu.

Cartea „Decembrie 1989- Strigăt pentru adevăr” a fost tipărită la Editura Concordia din Arad. Volumul găzduieşte studii, editoriale, interviuri, analize de caz, de fenomen sau de situaţie operativă, cronologii pe ore şi minute ale diferitelor întâmplări, momente semnificative dar şi comentarii pe baza unor documente relevante.