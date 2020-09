Candidatul la Consiliul Local care nu s-a votat nici pe sine. Spune că nu voia să irosească votul degeaba

În timp ce îşi aranja meticulos buletinele de vot pentru a le introduce în urnă, Ionel-Valentin Szoboszlai, candidat la consiliul local din comuna Giarmata îi chestiona pe ceilalţi votanţi: "M-aţi votat?". Apoi, a adăugat: "Pentru că eu nici pe mine nu m-am votat!".

La ieşirea din secţia de vot, l-am întrebat pe Ionel-Valentin Szoboszlai, candidatul ALDE, dacă a vorbit serios. A răspuns degajat că nu avea niciun rost să irosească votul degeaba, în condiţiile în care era convins că nu are nicio şansă.

"Nu a fost glumă! Sunt candidat la consiliul local şi nu m-am votat pe mine. Am zis că n-am şanse, nu am vrut să irosesc votul. Sper că am ales bine. Vrem o schimbare în ceea ce priveşte comuna Giarmata. Sper să vină o minte mai tânără, mai iluminată şi să facă ceva pentru tineretul din ziua de azi. Vrem să fie şi la noi ca afară", a declarat onel-Valentin Szoboszlai.

