Câinii care au "servit patria" pe graniţa de vest, scotocind după droguri sau alte substanţe interzise, se pot bucura de pensie

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara a trimis în pensie cinci dintre cei mai fideli şi eficienţi angajaţi. Este vorba de cinci căini din rasele ciobănesc german şi labrador, care în ultimii ani au fost folosiţi în frontiere pentru depistarea de droguri, arme, migranţi ilegali sau mărfuri de contrabandă.

Potrivit procedurilor legale, Poliţia de Frontieră cedeaza cu titlu gratuit câinii scoşi din activitate.



Este vorba de labradorul Ocem, de şapte ani, şi ciobăneştii germani Puda, Nefa, Nika şi Pobala, care au vârste între şase şi nouă ani.

Puda şi Nefa, care au fost folosiţi la Vama Moraviţa, şi-au găsit deja stăpân. Este vorba chiar de poliţistul care-i avea sub conducere.

„Pe Nefa o am de la vârsta de două luni. A fost specializată pe detectare de stupefiante. Am luat-o de la Centru Chinologic din Sibiu, acolo unde am făcut şi dresajul. Acum are deja nouă ani. Am avut multe misiuni, a descoperit şi droguri, la Moraviţa. Nefa a avut şi o intervenţie chirurgicală, pentru că avut o infecţie urâtă.



Celălalt căţel, Puda, a fost crescut de un coleg, era folosit pentru depistare de explozibil. Colegul a plecat şi câinele a rămas la mine. Deşi are undeva la şase ani, nu a mai luat examenul de atestat”, a declarat agentul-şef Adorian Pătruţi.



Nefa a ieşit la pensie



Se spune că aceşti câini, pregătiţi special pentru a depista droguri sau substanţe explozibile sunt efectiv drogaţi în timpul dresajului. Adorian Pătruţi spune că nu este chiar aşa şi că totul se reduce la o joacă pentru câini.





„Totul la ei este o joacă. De exemplu, mingea cu care se joacă este ascunsă. Lângă ea este pus un drog. Ei asimilează jucăria cu mirosul acela. Aşa că atunci când simt acel miros ei semnalează. La fel şi cu substanţele explozibile. Doar nu credeţi că îi se bagă trotil pe nas. Totul este o joacă. Nu sunt maltrataţi, nu sunt bătuţi, vă daţi seama că atunci nu ar mai executa, ar fi speriaţi, timoraţi", a mai spus Pătruţi.

Puda şi Nefa vor rămâne în grija poliţistului Adorian Pătruţi, care şi-a arătat disponibilitatea de ai lua acasă. Ceilalţi trei sunt în cautare de stăpâni. Să nu se aştepte însă cineva să primească un câine fioros, de pază.

„Am făcut raport să îmi rămână mie. Nu cred că o să fie probleme de aprobare. E vorba că m-am şi ataşat de ei, am casă, nu mă încărcă. Nu sunt potriviţi pentru pază. Facem controale în zonele unde sunt oameni, unde e populaţie multă. Nu sunt învăţaţi să muşte, nu sunt agresivi. Nu ştiu să vă dau amănunte despre ceilalţi câini ieşiţi la pensie, ştiu doar că toţi sunt de mirosuri. Oamenii care îi doresc trebuie să fie, în primul rând, iubitori de animale. Trebuie să-i iubească, asta e cel mai important. Să nu se gândească la faptul că vor avea un câine de pază”, a mai declarat Adorian Pătruţi.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara are la momentul acesta 73 de câini, care se află în punctele de la trecere în Serbia şi Ungaria, de pe raza judeţelor Mehedinţi, Caraş-Severin şi Timiş.