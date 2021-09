Bienala Art Encounters transformă Timişoara într-un mare muzeu de artă. Vor expune lucrări peste 120 de artişti de marcă din ţară şi străinătate

Bienala Art Encounters, care se va desfăşura în perioada 1 octombrie 7 noiembrie, în Timişoara, este cel mai mare festival de artă contemporană organizat vreodată în România. Pentru mai bine de o lună de zile, Timişoara se va transforma într-un mare muzeu de artă, unde peste 120 de artişti din ţară şi strănătate vor expune în spaţii expoziţionale convenţionale şi neconvenţionale sau galerii de artă. Este unul din cele mai mari proiecte culturale din Europa de Est şi a fost iniţiat în 2015 de omul de afaceri Ovidiu Şandor.

„Timp de şase săptămâni, Art Encounters va oferi timişorenilor dar şi vizitatorilor din ţară şi străinătate, un număr interesant de expoziţii, cu artişti români, artişti internaţionali de marcă. Crezul nostru este că arta contemporană este pentru oricine şi e nevoie doar de un mic ajutor pentru a încuraja explorarea acestei zone. Arta contemporană este o zonă culturală care abordează problemele curente, care ne înconjoară pe toţi. Este despre relaţiile între oameni, relaţiile dintre oameni şi natură şi tot ce ne înconjoară. Sunt teme care preocupă multă lume, de aceea încurajăm publicul local să exploreze aceste spaţii. E grozav că putem aduce la Timişoara astfel de artişti, astfel de proiecte”, a declarat Ovidiu Şandor.

Spaţiun expoziţional nou la ISHO

Intitulată sugestiv Our Other Us, Bienala constituie, potrivit curatorilor Kasia Redzisz şi Mihnea Mircan, „o oportunitate unică de a explora potenţialul artei de a conecta oamenii, chiar şi atunci când aceştia se află pe continente diferite".





Vizitatorii vor avea oportunitatea să descopere lucrări spectaculoase, de la instalaţii complexe, la sculpturi monumentale, picturi contemporane şi artă video sau multimedia.

Anii trecuţi, Art Encounters a avut şi darul de a deschide pentru public noi şi inedite spaţii expoziţionale. Ediţia din acest 2021 va unul mai puţin răspândit, tocmai din cauza pandemiei de coronavirus.

„Şi în acest an avem un spaţiu nou, cel de la ISHO. Acest pavilion e gândit ca un spaţiu comunitar, un spaţiu în care au loc diferite evenimente. Până recent a fost centru de vaccinare, a fost important să sprijinim acest efort naţional de luptă împotriva pandemiei. Acum, îl vom folosi la Art Encounters, la fel cum vom folosi şi spaţiul din clădirea de birouri. Vom avea şi Muzeul Tramvaielor, Muzeul de Artă, vor exista proiecte mai mici la Faber, la Galeria Helios. Anul acesta avem o ediţie care se aşează în mai puţine spaţii din cauza acestei pandemii, dar noi ne continuăm această misiune de a introduce noi spaţii în circuitul cultural”, a mai spus Ovidiu Şandor.



Dialog între dan Alexe şi Mircea Mihăieş





O componentă importantă a Bienalei Art Encounters 2021, programul de mediere, realizat în parteneriat cu Asociaţia Culturală Contrasens, va include cursuri pentru copii pe categorii de vârste, tururi ghidate ale expoziţiilor, cursuri de introducere în arta contemporană pentru adulţi, tururi tematice, ateliere de creaţie pentru familii cu copii, precum şi un ziar dedicat Bienalei Art Encounters 2021.

Art Encounters înseamnă mai mult decât expoziţii...De expemplu, în 10 octombrie, la Muzeul de Artă, va avea loc un dialog spumos între Dan Alexe, autorul cărţii Dacopatia, şi scriitorul Mircea Mihăieş.

„Ne propunem şi aceste conexiuni cu alte domenii, cu literatura, cu teatrul, cu cinematografia, pentru că arta contemporană trăieşte într-o relaţie cu toate celelalte zone culturale”, a mai spus Şandor

Art Encounters este singurul eveniment din Timişoara care se desfăşoară sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, Klaus Iohannis, alături de evenimente precum Festivalul Enescu, festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu sau Bookfest.