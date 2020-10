„Bicicliştii răi“ au ajuns la conducerea Timişoarei. Promit sfârşitul epocii bordurilor de pe pistele de biciclete

Nicolae Robu, fostul primar al Timişoarei, a pierdut ultimele alegeri locale şi pe mâna comunităţii bicicliştilor din oraş, cu care a avut de-a lungul timpului numeroase conflicte. Ruptura a survenit în 2015, când primarul a interzis circulaţia cu biciclete în zona istorică a Timişoarei. Poliţia locală s-a pus pe vânat biciclişti, care erau arşi la buzunare dacă erau prinşi pedalând în centru. Amenzile ajungeau şi la 1.000 de lei, mai mult decât pentru un şofer care îşi parca maşina în zona pietonală.

Primarul i-a numit pe unii „Biciclişti răi”, pentru că era convins că erau şi biciclişti „docili” în oraş.

Deşi Timişoara este oraşul cu cele mai multe piste de biciclete din ţară, calitatea multora lasă de dorit. Verde pentru Biciclete a tras numeroase semnale de alarmă, a inventariat problemele, le-a comunicat primăriei, dar de cele mai multe ori nu s-a găsit rezolvare.

Mii de biciclişti au participat la diferite evenimente pentru a arăta că nu sunt puţini cei care aleg să folosească un mijloc de transport sănătos, ecologic şi economic, iar ei au nevoie de infrastructură rutieră adecvată.

În urma alegerilor locale de duminică, Bicicliştii răi au un reprezentant în noul Consiliu Local. Fostul coordonator al asociaţiei Verde pentru Biciclete, Ana Munteanu, a intrat pe listele USR-Plus.

„Bicicliştii au avut o relaţie mai tensionată cu administraţia şi atunci când am ajuns să-i reprezint prin Verde pentru Biciclete am sperat la altceva. Speram la un dialog constructiv. Am încercat să construim o relaţie de încredere şi un dialog cu fost administraţie. Îmi aduc aminte cum Culiţă Chiş, directorul care se ocupă cu partea asta de infrastructură că nu au destui oameni în primărie să vadă toate problemele legate de infrastructura velo. Îmi aduc aminte că împreună cu voluntarii noştri am început să căutăm problemele, să le scriem, să facem poze, să-i ajutăm. Dacă nu-s destui oameni în primărie, nu e problemă, suntem o comunitate, ne ajutăm între noi. Cu timpul am realizat că intenţiile erau la nivel declarativ, iar problemele nu se rezolvau. Aşa am ajuns aici, a declarat, mi-am dat seama că nu se încurajează cu adevărat mersul pe bicicletă”, a spus Ana Munteanu.