Balkan Taksim, mai cunoscută în străinătate decât în ţară. Trupa îmbină muzica psihedelică cu tradiţiile populare est-europene VIDEO

Balkan Taksim este unul din cele mai interesante proiecte muzicale româneşti din ultimii ani. Multi-instrumentistul timişorean Saşa Stoianovici şi producătorul de muzică electronică focşănean Alin Zăbrăuţeanu s-au întâlnit la Bucureşti pentru a pune pe picioare o formaţie cât se poate de balcanică. Aşa a apărut Balkan Taksim ce reinterpretează piese folclorice din regiune, dar şi din Carpaţi, într-un amestec captivant de influenţe şi instrumente, cu arome sonore ale unor localuri îndepărtate. Înainte să plece în capitală, Saşa Stoianovici a fost un cunoscut artist în Timişoara, în special prin proiectul muzical underground Nu şi Apa Neagră.

“Am crescut în Calea Şagului. Mergeam la pictat în zona acea în care încă nu era mall-ul. Sunt dintr-o familie bănăţeană amestecată cu un ascendent sârbesc de care mă bucur, cu conexiuni la Iugoslavia, apoi Serbia. Am făcut Liceul de Arte şi viaţa mea în Timişoara a fost împărţită între arte plastic, arte vizuale şi aveam grupul psihedelic Nu şi Apa Neagră, inspirată din muzica contemporană cultă”, a declarat Saşa Stoianovici.











Saşa Stoianovici în concert la Timişoara FOTO The Carnival

Cu trupa Nu şi Apa Neagră, Saşa a scos şi un album, în 2011, “Descântecul Apei Negre”.Saşa Stoianovici în concert la Timişoara FOTO The Carnival

Asimilaţi Mişcării World Music

După absolvirea facultăţii de Arte, Saşa s-a mutat în Bucureşti. Asta se întâmpla cu 12 ani în urmă. Acolo avea să se nască proiectul Balkan Taksim, în 2018.

“La Bucureşti am plecat să mă regăsesc. Nu am avut un plan. Am plecat cu autosopul. Am virat spre muzica balcanică asumat după ce grupul Nu şi Apa Neagră nu a mai funcţionat, pentru că eu m-am mutat la Bucureşti, li s-a schimbat viaţa şi colegilor. Stăteam central, dar am aflat ulterior că era cartierul lăutarilor pe la 1900. Aveam vecini care cântau. Vâzându-mă cu instrumentul mă tot întrebau, dacă o ştiu pe aia, dacă o ştiu pe ailaltă. Pur şi simplu chiar am vrut să cânt ceva ritmic, ceva cu rădăcini asumate, într-un soi de folclor şi strat arhaic. Şi am început grupul Balkan Taksim, care la început era mai acustic. Între timp m-am apucat de muzică de film, iar după ce m-am întâlnit cu Alin ne-am dorit să ne orientăm spre scena vestică. Lucrăm foarte mult, avem o prezenţă constantă pe scenele vestice. Am fost asimilaţi mişcării world music, iar unii spun că şi noi suntem printre promotorii noului val. Avem şi o tuşă psihedelică ce vine pur şi simplu din trecutul meu”, a mai spus Saşa Stoianovici.





O mulţime de instrumente arhaice

Partea inedită a proiectului Balkan Taksim este şi sumedenia de instrumente arhaice la care cântă Saşa. Printre ele cobza românească, cimpoiul, saz-ul turcesc, darbuka, bendir-ul, gusla sârbească şi diverse instrumente de coloratură pentru a crea un extaz psihedelic. Saşa este unul din puţinii artişti care cântă la theremin.







Saşa Stoianovici FOTO The Carnival



“Am un cimpoi sârbesc cu carabă dublă, am un cimpoi din Vrancea, unul din Prahova, am diferite fluiere şi bâzâitoare, am o colecţie de cobze de fabrică, dar şi ţărăneşti, făcute pe genunchi. Am făcut şi eu o cobză, împreună cu tatăl meu. Este un prototip. Mai am câteva saz-uri turceşti de diferite mărimi, acordaje şi din diverse perioade. Cânt şi la theremin. Puţină lume cântă bine la theremin. Sunt câţiva artişti care cântă excepţional. Dar foarte puţini. Eu folosesc instrumentul de coloratură, sunt melodii simple”, a afirmat Saşa Stoianovici.Saşa Stoianovici FOTO The Carnival

Vrea să introducă cobza în patrimonul UNESCO

De altfel, de câţiva ani Saşa Stoianovici face şi cercetare etnografică, dorind să introducă cobza în patrimoniul UNESCO.

“Umblu foarte mult în Moldova. Am fost şi în sudul Munteniei, dar deja sunt foarte puţini interpreţi în mediul rural. Am descoperit cobza triunghiulară, în zona Bucovina, la graniţa cu Ucraina. Nu erau atât de rafinate, le făceau din şindrilă. Li se spunea <cobză de han>. Cercetările etnografice merg în paralel cu proiectul Balkan Taksim. Pregătesc anul acesta o expoziţie etnografică-artistică ce are ca temă cobza. Lucrăm. Avem şi multe concerte”, a mai spus artistul.





Albumul de debut al celor de la Balkan Taksim se numeşte Balkan Telegraf şi a apărut în 2021, având şi varianta de vinyl. Trupa a fost nominalizata la Premiile Music Moves Europe 2022. Printre numeroasele concerte susţinute la festivaluri din afara ţării, Balkan Taksim a cântat şi în deschiderea unui concert susţinut de Goran Bragovici.







