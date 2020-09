Aurora boreală, pe cerul Timişoarei. Spectacol cu ajutorul laserelor, proiectoarelor şi maşinilor de fum

Aurora polară, cunoscută şi sub numele de aurora boreală, un fenomen optic spectaculos ce se poate vedea pe cerul din regiunile nordice, din apropierea zonelor polare, se va vedea, timp de trei zile, şi la Timişoara. Evident, nu are cum să fie un fenomen natural, ci este vorba de creaţia artistului elveţian Dan Acher, în cadrul primului eveniment din acest an organizat sub umbrela Timişoara Capitala Culturală Europeană.



O instalaţie creată cu ajutorul laserelor, proiectoarelor, maşinilor de fum şi a unui sistem de sonorizare ambientală va schimba cerul în zona centrală a oraşului, trei seri la rând.

Spectacolul eleveţianului Dan Acher, intitulat Borealis, va avea trei reprezentanţii: primul joi seara (1 octombrie), de la ora 20.00. Următoarele, vineri şi sâmbătă.



Instalaţia este defăşurată în Piaţa Unirii, iar publicul poate participa fără a fi limitat la o zonă specifică de participare.







„E primul eveniment din acest an, noi ne-am întrerupt evenimentele în spaţiul public odată cu debutul restruicţiilor generate de pandemia de noul coronavirus, aşa cum s-a întâmplat peste tot. Apoi, finanţarea a venit foarte târziu. De abia săptămâna trecută am semnat contractul de finanţare cu Primăria Timişoara, dar dorim să recuprăm ce se poate din programul nostru de pregătire în lunile care au rămas din acest an”, a declarat Simona Neumann, directorul Asociaţiei Timişoara Capitala Culturală Europeană.



Borealis face parte din programul Bega creat de Plai împreună cu comunitatea creativă a oraşului pentru Timişoara Capitală Europeană a Culturii, cu scopul de a implica locuitorii oraşului în activităţi artistice coordonate de organizaţii locale şi parteneri cu expertiză internaţională.