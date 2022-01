Au spart gheaţa de pe lac şi au intrat să facă baie. Promovarea unui stil de viaţă sănătos VIDEO

GALERIE FOTO



Totul s-a petrecut după lăsarea întunericului, când termometrele arătau minus 4 grade, şi e extrem de rece, chiar dacă eşti bine îmbrăcat.

Câţiva oameni sparg gheaţa care s-a format pe balta cunoscută cu numele Ţarina lui Petre, de lângă comuna Giroc. Baia e gata, dar înainte de a intra, temerarii au parte de o pregătire specială pentru expunerea la frig. Este vorba de aşa numita metoda Wim Hof de respiratie profundă.

„Simţi cum te înţeapă tot corpul şi te umpli de viaţă”

Baia la copcă, o tradiţie în Rusia sau Finlanda, a început să fie descoperită şi de români. Printre temerarii de la Giroc s-a numărat şi Ştefan Cojocnean, cunoscutul campion de sporturi extreme.

„Mi-am adus aminte că am mai făcut aşa ceva acum 35 de ani, la balta din zona Şagului. Până la urmă e foarte bună baia asta asta pentru sănătate, pentru circulaţia sanguină, merită să încercaţi. Evident, simţi că apa e foarte rece. Ţine şi de minte, şi de pregătire, să fii ambiţios. Atunci demonstrezi că eşti peste linie faţă de ceilalţi”, a declarat Cojocnean.

„Am văzut anii trecuţi că se face această baie la copcă. Am zis că vin, văd cum mă simt şi dacă o să fiu pregătit, intru. Şi am intrat. Nu sunt amator de sporturi extreme, dar mă preocupă propria-mi sănătate şi de câţiva ani am început să mă ocup un pic mai intens de partea asta. Inclusiv duşuri reci. Am zis să încerc şi baia la copcă. Aici ai nevoie un pic de pregătire psihică. Restul se întâmplă la locul faptei, nu te gândeşti prea mult, te iei după ceilalţi şi totul e ok. În apă nu e aşa greu, apa are totuşi câteva grade. Afară sunt grade cu minus. Nu mi-am adus şlapi şi cât am avut de mers desculţ pe pământul rece a fost mai neplăcut decât statul în apă”, a afirmat Sebastian, prezent pentru prima dată la baia de la Ţarina lui Petre.