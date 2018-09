Amendă contravenţională pentru bărbatul care a îngropat un câine într-o criptă

Groparul cimitirului care ţine de parohia ortodoxă de pe Calea lui Traian din Sânnicolau Mare a fost amendat cu 600 de lei, pentru că ar fi îngropat un câine de viu într-o criptă. Poliţiştii timişeni au considerat că nu e impune deschiderea unui dosar penal pe numele groparului, având în vedere că animalul nu a murit şi nici nu a existat intenţia de face rău câinelui.

“Având în vedere că nu a păţit nimic câinele, nu a putut fi încadrată fapta în altă parte. A fost sancţionat contravenţional cu 600 de lei, conform Legii 205/2004, republicată în 2014, Art.6, Al.2, Lit.f. Administratorul nu a avut intenţia să omoare câinele, ci a fost o neglijenţă din partea lui”, a declarat Ionuţ Sîrbu, purtătorul de cuvânt de la IPJ Timiş.

Legea 205/2004, republicată în 2014, Art.6 spune: “În sensul prezentei legi, prin rău tratament se înţelege comportamentul brutal, abuzul în utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile...(1). În sensul

prezentei legi, prin cruzime faţă de animale se întelege (2):







Pompierii de la Sânnicolau Mare au salvat, sâmbătă, câinele care a fost îngropat într-un cavou, în urma unei plângeri făcute de jurnalista Melania Cincea. Aflată în cimitirul din Sânnicolau Mare pentru a se reculege la mormintele celor dragi, aceasta a auzit lătratul unui câine, care venea dintr-o criptă.

“Când am sunat administratorul cimitirului, care este şi gropar, mi-a spus senin că ştie, că el l-a îngropat acum două-trei zile, pentru că nu a putut scoate animalul din groapă”, a povestit Melania Cincea.

Groparul nu a mai recunoscut cele spuse jurnalistei de la Timpolis.

„Nu am ştiut că acolo e un câine. Fiecare spune varianta lui. Eu spun părerea mea. Am fost chemat joi să

aranjez placa de pe criptă. Nu am auzit niciun lătrat, nimic. Era linişte. De unde să ştiu că e un câine acolo. După două zile m-a sunat doamna ziaristă. I-am spus că vin în 20 de minute la faţa locului şi rezolvăm problema. Între timp ea a chemat pompierii”, a declarat pentru „Adevărul” Tiberiu Fritea, groparul din Sânnicolau Mare.







Groparul nu ştia că are de plătit o amendă de 600 de lei. “De unde să le dau bani? E o amendă foarte mare. Nu am salar, nu am niciun venit. Nu sunt angajat al cimitirului, lucrez cu ziua pe unde apuc. Iau 300 de lei de la o înmormântare. Dar luna asta am avut o singură înmormântare”, s-a plans Fritea.





Preotul Călin Cioban, care a participat la eliberarea câinelui, îl consideră nevinovat pe gropar.

“Am fost chemat de cei de la ISU şi am venit să văd ce se întâmplă. Groparul nostru nu a îngropat câinele voit. Când a fost îngropată femeie acolo, nu se pune capacul pe cavou definitiv. Trebuie să se lase o vreme, să se mai aşeze pământul. Între timp cred cred că şi-a făcut loc şi a intrat câinele. Când venit groparul să aranjeze placa, câinele a rămas acolo. Nu l-a auzit. A fost o greşeală, o neglijenţă, dar nicidecum nu a vrut să îngroape câinele”, a declarat preotul Călin Cioban.

