Alin Nica, preşedintele CJ Timiş: Am luptat împotriva carantinei şi în valul COVID-19 precedent, sub nicio formă nu o voi susţine şi nu o voi accepta acum

Alin Nica a cerut premierul Florin Cîţu şi ministrul de Interne Lucian Bode ridicarea restricţiilor pentru şcoli, sectorul HoReCa şi activităţile sportive, indiferent de rata de incidenţă COVID-19, în baza Certificatului verde digital.





“Solicitarea mea a fost una argumentată şi susţinută de reprezentanţii domeniilor pentru a căror activitate am militat. Timişoara este primul mare oraş din România despre a cărui închidere a început să se vorbească din nou. Am luptat împotriva carantinei şi în valul COVID-19 precedent, sub nicio formă nu o voi susţine şi nu o voi accepta acum. Spre deosebire de data trecută, acum avem instrumente”, a transmis Alin Nica.





Preşedintele CJ Timiş susţine că trebuie doar o gândire strategică, să asculte ce spun oamenii, fie că sunt simpli cetăţeni sau reprezentanţi ai unor industrii, apoi să fie luate acele măsuri coerente care cu adevărat să ajute împotriva COVID-19.





“Ştiu că există multă rezistenţă la schimbare în rândul aparatului de specialitate de la Bucureşti, că viziunea lor este una strict medicală, axată pe constrângeri. Am întâmpinat ezitări şi refuzuri din partea unor oameni care privesc întreaga Românie ca pe un spital, dar am încredere că premierul Cîţu şi ministrul Bode, decidenţi care au înţeles ce le-am transmis, vor lua măsurile necesare şi vor schimba acele prevederi legislative care 'omoară' economia, educaţia şi spulberă mii de familii.





Dintre cei care, din păcate, se află astăzi în spitale, 97% sunt nevaccinaţi. Şi-au asumat acest lucru şi nu vreau să le judec decizia. În schimb, vreau să vorbesc în numele celor care s-au vaccinat, indiferent de motivul pentru care au făcut-o. Aceştia merită protecţia, mobilitatea şi accesul la servicii care le-au fost promise”, a susţiut Nica.