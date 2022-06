Alin Nica şi Dominic Fritz, la startul turului ciclist Timişoara-Szeged. „Să conectăm cele două judeţe, peste graniţă“ VIDEO

În jur de o sută de biciclişti profesionişti şi amatori s-au aliniat, sâmbătă dimineaţa, 18 iunie, în Piaţa Unirii, la startul primei ediţii a turei ciciliste „Bartok” între Timişoara şi Szeged. Este primul tur de anvergură care leagă cele două reşedinţe de judeţ, înfrăţite, de o parte şi de alta a graniţei.

Acţiunea, pe lângă faptul că promovează mişcarea şi un mod de viaţă activ şi sănătos, urmăreşte să promoveze construcţia unei piste de biciclete între Timişoara şi Szeged, dar şi construcţia unui pod peste Mureş, între Apatfalva (Ungaria) şi Cenad (România), folosit odinioară ca punct de trecere a frontierei dintre cele două ţări vecine.

Printre cei care au plecat în tură s-au aflat şi Alin Nica, preşedintele CJ Timiş, primarul Dominic Fritz şi Peter Tamas, consulul onorific al Ungariei la Timişoara.

Nica şi Fritz au marcat simbolic startul şi au pedalat până la ieşirea din Timişoara spre DN 69.

„Cred că judeţul Timiş are nevoie de o pistă de biciclete care să unească Timişoara cu Szeged, prin Cenad, de aceea am răspuns invitaţiei Asociaţiei Bastion de a face parte din turul Bartok Bela pe ruta Timişoara-Szeged. Eu un apel la mişcare, la înţelegere între două popoare, iar pentru autorităţi e un mesaj că trebuie să conectăm cele două judeţe de peste graniţă, Timiş şi Csongrad. Săptămâna viitoare vom avea autorităţile din Ungaria şi cu siguranţă vom veni cu veşti bune”, a transmis Alin Nica, preşedintele CJ Timiş.

Foto Ştefan Both

„E o mândrie că suntem înfrăţiţi cu Szeged, a fost viceprimarul de acolo aici acum o lună, am povestit de acest tur, ne aşteptă acolo, eu din păcate nu pot să pedalez până acolo. Vă rog să duceţi salutul meu cald la Szeged şi să-i invitaţi să vină şi ei la un tur la Timişoara. Drum bun!”, a spus Dominic Fritz, primarul Timişoarei.

Foto Ştefan Both

Prima etapă Timişoara-Sânnicolaul Mare (68 de kilometri) a fost cronometrată oficial urmând să se întocmească un clasament general.

Cel mai rapid rutier a fost Alin Toader de la echipa UVT Devron, care a străbătut drumul în mai puţin de două ore.

„A fost o cursă destul de grea, rapid şi destul de scurtă. Orice profesionist poate să ducă o cursă tare pe o distanţă de 70 de kilometri. Am avut o viteză medie de 40 de kilometri pe oră, dar am avut şi vânt lateral aproape toată cursa. Am colaborat foarte bine cu colegii şi a ieşit. În ciclism aproape 70 la sută contează tactica, se câştig cu tactică, nu cu picioarele. Anul aceasta am câştigat aproape toate cursele la care am participat şi sunt recunoscător pentru asta colegilor de echipă”, a spus Alin Toader, campion naţional la juniori.