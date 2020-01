Afacerea în premieră a unui timişorean. Cum a devenit bonă pentru şerpi, şopârle sau găini

În perioada vacanţelor şi a zilelor libere, foarte mulţi proprietari de animale se confruntă cu o problemă, şi anume ce pot face cu câinele sau pisica. Nu toţi cred că pensiunile pentru animale de companie este o soluţie bună, animalele simţindu-se cel mai bine la ele acasă. Timişoreanul Florin Chindea a găsit soluţia şi a pus pe picioare o afecere în premieră în România, pet-sitting-ul. Merge zilnic la domiciliul clienţilor, dă mâncare şi apă animalelor, schimbă litiera şi aeriseşte în casă. Florin Chindea a fost, la început, bonă pentru pisici.

„Totul a început de la o pisică, pe care am găsit-o în faţa blocului. Ulterior, am mai avut şi alte pisici. Dar tot timpul când voiam să plec undeva îmi puneam întrebarea ce fac cu pisicile. De la necesitatea mea s-a născut ideea de pe «bonă pentru pisici». Am creat o pagină de Facebook care s-a numit «Super pisici» şi am anunţat lumea că pot avea grijă şi de pisicile lor. Ulterior, s-a transformat în brand acel nume”, a spus Florin Chindea.

A început greu, oamenii erau reticienţi să lase în casă un necunoscut atunci când ei sunt plecaţi. Încet- încet, serviciile şi seriozitatea lui Florin Chindea, de meserie maseur, l-au făcut să câştige încrederea oamenilor.







Maseurul cu o pisică

„Afară se face de zeci de ani pet-sitting, dar eu în 2015 am fost primul din România. Am adus ceva nou. Bineînţeles că oamenii nu înţelegeau conceptul. Cum să lase un străin la ei în casă? Apoi era şi preţul, etenul «e scump, domnule». Ştiam că trebuie să demonstrez. Am o firmă care are ca activitate îngrijirea de animale, oamenii primesc bon fiscal. Au văzut că lucrăm profesionist şi uşor-uşor lumea a prins încredere”, a adăugat Chindea.Maseurul cu o pisică

De la "Super pisici" la "Super câini" nu a mai fost decât un pas firesc. Chindea a acceptat să aibă grijă şi de câini.





“A fost cumva o trecere firească. Am făcut şi pagina «Super câini», iar lumea deja ştia de mine, a fost mai uşor să ajung la ei. În cazul câinilor, trebuie să fac măcar o vizită înainte, să fim siguri că ne acceptă, să vadă că suntem prieteni. Dacă simţim că un animal este agresiv sau nu ne suportă, refuzăm colaborarea”, a mai spus Florin Chindea.

Florin Chindea alături de un "client"



Are grijă de şerpi şi şopârle

Acum, Florin Chindea a trecut la un alt nivel. Acceptă să îngrijească şi animale exotice, cum ar fi şerpi, iguane, hamsteri, dar şi orătănii din ogradă.





„Am zis că o fac aşa de amuzament. Continuând tradiţia am făcut «Super găini», «Super reptile»…super… orice doresc iubitorii de animale. De multe ori, aceste animale sunt în posesia unuia care are câini sau pisici. Nu sunt animale dificile. În cazul şerpilor, nu vă imaginaţi că mă duc la un piton flămând care stă în mijlocul camerei. Animalul este într-un acvariu, îi dai mâncarea printr-un orificiu, totul e în siguranţă", a povestit Chindea.

Piton în acvariu



Printre animalele exotice pentru care Florin Chindea a fost bonă este un tegu argentinian, una dintre cele mai mari reptile din America de Sud.





“Seamănă cu o iguană, dar e altceva. E ca o pisică fără păr. Orice animal care e ţinut alături de om, în timp, se domesticeşte. Tegu este o reptilă, dar e foarte liniştit, paşnic. Mănâncă şi doarme, asta face toată ziua. Mănâncă cubuleţe de carne, dar numai o dată la trei zile”, a explicat Florin Chindea.

Tegu argentinian









Pentru că afacerea s-a extins, iar clienţii au prins încredere în serviciile de bonă pentru animale, echipa masorului Florin Chindea a crescut cu încă două persoane.

Cei care apelează la serviciile bonei pentru pisici, căţei, iguane sau şerpi, găini sau peşti au de plătit între 60 şi 80 de lei pe vizită. În cazul câinilor, este inclus în preţ şi plimbatul animalului timp de o oră.