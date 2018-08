Un fost ambasador acuză că trei femei agresate de jandarmi la Bucureşti au fost ignorate la spital: „Doctorimea privitoare de Antena 3 şi-a pierdut de tot sufletul“

Mai mulţi protestatari din Timişoara care au participat la protestul din 10 august de la Bucureşti acuză pierderi de memorie sau dureri de ochi.



Laurenţiu Ştefănescu, activist civic prezent la protestul din Bucureşti, susţine că are colege care încă acuză stări de rău în urma gazelor inhalate la protestul din Bucureşti.

„De la pierderi de memorie, colega mea de exemplu, pierderea simţului orientării, greaţă, dureri de cap, până la dureri de ochi. O altă colegă a fost bătută, are politraumatisme craniene. Sunt diverse simptome”, a spus Ştefănescu.

„Violenţa jandarmilor a fost explicată de unii prin ordinul pe care aceştia trebuieau să-l execute. Însă ce-au făcut ei vineri a fost dincolo de asta. Am asistat cum unul dintre ei a bătut cu bestialitate o tânără hipsteriţă care era căzută jos şi care abia mai zvâcnea datorită gazelor inhalate. I-am privit faţa acelui om, nu avea nimic uman. Rânjea înjurând sec cu morţii mătii de curvă, aplicând ca un metronom lovituri unei copile aproape fără suflare. O facea cu plăcere, aproape în orgasm. Era o furie oarbă, alimentată de plăcerea sadică de a strivi”, a povestit Laurenţiu Ştefănescu.





Activistul susţine că trei femei care au fost la Bucureşti, la care au apărut simptome grave neuro-motorii, au făcut turul spitalelor din Timişoara.

„La UPU municipal au fost tratate dispreţuitor, ironic, în condiţiile în care aceste femei abia mai puteau să se ţină pe picioare. Li s-au refuzat serviciile minime de îngrijire, nu li s-a făcut nicio analiză, au omis să treacă pe fişele de externare simptomele acuzate de bolnave. Lipsiţi totalmente de umanismul acela pe care un doctor ar trebui să-l aibă, cu acelaşi rânjet plin de ură...”, afimă Ştefănescu.

Diplomatul Vasile Popovici, fost ambasador al României în Maroc şi Portugalia, a încercat să-i ajute pe timişorenii care au avut probleme. Acesta a postat apoi pe pagina sa de Facebook un mesaj dur.

„Am preluat mesajul domnului Laurentiu Ştefănescu, dar ceva - ceva esenţial - nu mi se pare în regula: lipsesc câteva nume.



Domnul Ştefănescu povesteste despre cazul a trei doamne din Timişoara agresate cu gaze pe bulevardul Aviatorilor cu ocazia protestului din 10 august de la Bucureşti. Era la doi kilometri de Piaţa Victoriei. Au fost intoxicate şi rănite, iar una dintre ele, Angelica Stroia, s-a ales cu răni serioase. Tustrele au fost consultate la Institutul Medico-Legal Bucureşti.

S-au întors între timp la Timişoara, iar acum survine partea a doua a problemei serioase. În loc să-şi revină după atacul chimic, starea lor se înrăutăţeşte: pierderi de memorie, de simţ al echilibrului, al orientării în spaţiu.

Criminalii folosiseră, după toate semnele, altceva decât gaze lacrimogene.

Ca urmare, ieri 14 august, s-au prezentat la Urgenţe la Spitalul Municipal Timişoara. Şi acum urmează partea îngrozitoare. Nimeni nu le-a băgat în seamă, ostentativ, bine ţintit, ca să fie clar. Au stat patru ore să aştepte să se uite cineva la ele.

Doctoriţa, al cărei nume merită să-l reţinem, Blagniceanu Adriana, n-a vrut să consemneze în procesul-verbat toate simptomele şi s-a purtat cu inverşunare (de unde şi ignorarea pacientelor ore în şir). Angelica Stroia, a cărei poveste merită spusă într-o zi, a trebuit să se prezinte la Urgenţele de la Spitalul Judeţean şi să aştepte alte patru ore. N-a fost luata în seamă decât după ce am sunat la Urgenţe, unde, la schimbarea gărzii de la ora 19.00, am găsit o doctoriţă mai cu inimă.

Reluam însă povestea de la momentul când doamnele au încheiat - cum au încheiat - consultul de la Urgenţele municipale. Însoţite de domnul Ştefanescu, s-au deplasat la Institutul Medico-Legal Timişoara pentru completarea raportului cu noile şi îngrijorătoarele sechele de după atacul chimic.

Aici pot depune mărturie directă, fiindca am sunat de mai multe ori la IML Timişoara pentru o recomandare, pentru ca să aflăm unde se poate trata aşa ceva, pentru o mâna de ajutor. În absenţa conducerii (directorul în concediu, adjunctul, cică, pe teren, ore în şir), am vorbit cu un inginer toxicolog şi apoi cu doctoriţa Vera Ciocan, grăbită, teribil de enervată, teribil de montată, n-o interesa să vorbeasca cu mine, din contră: e ora 13.30, programul cu publicul se încheie la ora 13.00, pacientele să vină luni, peste şase zile! Milităreşte, ca la Gestapo!

Prin urmare aşa-zisa doctoriţă Ciocan (aşa-zisa fiindcă asta nu-i comportament de doctor) e doctor doar până la încheierea programului scurt, apoi e, desigur, numai privitoare la Antena 3!

Grupul, însoţit de domnul Ştefănescu, s-a prezentat deci la IML Timişoara, unde, la poartă, a fost oprit de portar, un grobian în toată regula. Iar portarul, ţineti-vă bine, le-a arătat tuturor degetul din mijloc în aer! Cu alte cuvinte: vă f...t pe toţi !!! De mine nu treceţi voi!

Iată lumea în care trăim! Iar asta se întâmplă în Timişoara, Timişoara revoluţiei, oraşul cică occidental, oraşul ce se visează Capitală Culturală Europeană. Un infect de portar nu şi-ar fi permis asta fără ca ierarhia IML Timişoara să nu fi încurajat acest comportament de huligan pe bani publici.

Cum să nu faci comparaţia cu decembrie 89? Atunci doctorii şi-au făcut datoria - la Judeţean - cu pistolul la tâmplă, dar şi-au făcut-o. Acum doctorimea privitoare de Antena 3 şi indoctrinată politic şi-a pierdut de tot sufletul. Aceştia sunt doctori ??!! Nu mai sunt nici măcar oameni, fiindca un om îşi îngrijeşeşte şi duşmanul aflat la necaz, darmite semenul. Mi-e ruşine de oraşul meu, mi-e ruşine pentru oamenii acestia !”, a scris Vasile Popovici, pe pagina sa de Facebook.